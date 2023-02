Ecatepec: Encuentran cabezas humanas afuera del penal de Chiconautla

Una mañana terrorífica sacudió al municipio de Ecatepec este domingo 19 de febrero, pues autoridades recibieron el reporte de dos cuerpos decapitados al exterior del penal de Chiconautla, en el Estado de México, los cuales estaban acompañados de un narcomensaje.

Fue tras un reporte recibido mediante el C5 del gobierno Estado de México en el que informaron el hallazgo de los cuerpos frente al Centro Preventivo y de Readaptación Social Sergio García Ramírez, ubicado en la avenida Reclusorio, por lo que acudieron oficiales del municipio para atender el reporte.

Esto ocurrió alrededor de las 6 de la mañana y junto a los cuerpos se hallaron dos bolsas con las cabezas de las víctimas, identificadas como hombre y mujer, mientras que el presunto narcomensaje estaba dirigido a “Chucho”.

Hasta el momento no se han identificado a los responsables y cabe mencionar que la zona no tiene cámaras de seguridad, por lo que hasta el momento no hay evidencia clara de la forma en que fueron depositados los cadáveres.