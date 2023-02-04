Cabotaje: 5 puntos para entender la reforma de AMLO

El cabotaje aéreo, propuesto por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 15 de diciembre de 2022, busca eliminar la prohibición para que aerolíneas internacionales puedan entrar al mercado de vuelos nacionales.

La iniciativa de AMLO pretende modificar la Ley de Aviación Civil, así como la Ley de Aeropuertos, para reducir los costos al abrir la competencia para quienes son pasajeros aéreos, ya que uno de los grandes problemas para los usuarios de las aerolíneas en México son los altos costos de los boletos para turismo o comercio.

Cabe destacar que la Ley de Aviación Civil, en su Capítulo XIX, número VIII, indica que la multa a aerolíneas extranjeras por practicar cabotaje va de diez mil a 25 mil salarios mínimos.

Pese a que la reforma aún se encuentra en aprobación por el Congreso de la Unión, el presidente AMLO ha advertido a las aerolíneas que, de no bajar los costos en los boletos de avión, se permitirá el cabotaje en México.

"Y si hace falta más, no descartamos la posibilidad de liberar el transporte aéreo, liberarlo, significa que aviones de otros países puedan hacer viajes de pasajeros, para qué, para que cueste menos el pasaje", explicó AMLO en la mañanera de 3 de febrero.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que aerolíneas reduzcan costos de boletos para evitar autorización de que empresas internacionales operen vuelos al interior del país pic.twitter.com/sAfZF9pOdi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 3, 2023

Ante la propuesta del presidente AMLO han surgido, opiniones divididas sobre los beneficios que puede o no traer el cabotaje al país.

¿Qué beneficios traerá el cabotaje aéreo al país?

De acuerdo con la iniciativa de AMLO presentada el pasado 15 de diciembre, cabotaje aéreo permitirá que una aerolínea extranjera pueda volar desde su país de origen hacia México, así como dentro de territorio mexicano entre dos ciudades, cuando las rutas nacionales están reservadas para las aerolíneas del país.

Los principales beneficios del cabotaje en México, son:



Sana competencia : entre más aerolíneas, habrá una mejor ampliación de oferta, ya que se autoriza a las aerolíneas extranjeras ampliar las rutas regionales para comercio y turismo. Más destinos turísticos : se prevé una ampliación de rutas regionales y vuelos de conexión, puesto que las aerolíneas extranjeras podrán entrar al operar rutas y con ello aumentará el número de ellas. Mejor infraestructura y flota aérea : al contar con una libre competencia se ofrecerá a los usuarios una mejor calidad del servicio en los vuelos, al decidir de manera libre entre una variedad de opciones. Reducción de costos al viajar : ante una mayor oferta y la demanda se reducirán los costos de los vuelos que pagan los pasajeros aéreos Ampliación de rutas regionales y vuelos de conexión : las aerolíneas extranjeras podrán entrar al operar rutas y con ello aumentará el número de ellas.

Estos son los beneficios del cabotaje aéreo en México



La iniciativa del presidente defiende que el cabotaje podría fomentar la competencia aeronáutica y, por lo tanto, contribuir al desarrollo del espacio aéreo, así como de terminales como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Al momento, la reforma se encuentra en discusión en el Congreso de la Unión, quien decidirá si la iniciativa entra o no en vigor.