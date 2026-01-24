Detienen a Benoni y a 3 más por narcotráfico, extorsión y un homicidio

Desarticulan célula delictiva vinculada al comercio de narcóticos y extorsión en el norte de la ciudadEn un operativo estratégico desplegado en las inmediaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero, elementos de las fuerzas de seguridad capitalinas lograron la captura de tres individuos señalados por su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de sustancias prohibidas a pequeña escala.

La intervención policial tuvo lugar específicamente en calles de la colonia San Pedro El Chico, donde los agentes interceptaron a dos hombres y una mujer que, según las investigaciones preliminares, operaban en dicha demarcación territorial.

#CDMX | Policías detuvieron a tres presuntos narcomenudistas en la colonia San Pedro El Chico, en la alcaldía Gustavo A. Madero.



Benoni, de 41 años y con antecedentes en prisión por robo, junto con Milton César y Jazive fueron capturados en poder de 100 dosis de cocaína y… pic.twitter.com/mOKkMXO2Mq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2026

Desarticulan célula delictiva dedicada al narcotráfico y extorsión en Gustavo A. Madero

Entre los detenidos se encuentra un sujeto identificado como Benoni, de cuarenta y un años de edad. Las revisiones a las bases de datos institucionales revelaron que este individuo cuenta con un historial delictivo previo, habiendo cumplido condenas en centros de reclusión por el delito de robo en años anteriores. Junto a él, fueron asegurados quienes responden a los nombres de Milton César y Jazive.

Durante la revisión protocolaria realizada al momento del arresto, las autoridades hallaron entre las pertenencias de los sospechosos un centenar de porciones individuales que contenían sustancias con las características propias de la cocaína y la marihuana, preparadas aparentemente para su distribución ilegal en el mercado local.

Tres detenidos incluyen a Benoni, con un historial delictivo por robo y nuevos cargos graves

Más allá de la posesión de estupefacientes, las líneas de investigación sugieren que este grupo delictivo no limitaba sus operaciones al narcomenudeo. Los reportes policiales vinculan directamente a Benoni, Milton César y Jazive con la ejecución de extorsiones cometidas en contra de habitantes y comerciantes de esa zona de la capital.

Estas actividades de presión económica habían generado un clima de inseguridad en la colonia San Pedro El Chico, lo que motivó el seguimiento por parte de los cuerpos de inteligencia para lograr su ubicación y posterior aseguramiento.

La situación jurídica de los tres implicados se torna aún más compleja debido a que se les relaciona posiblemente con un hecho de violencia extrema ocurrido recientemente en la misma zona administrativa de la Gustavo A. Madero.

Investigaciones vinculan a los arrestados con un homicidio reciente en la misma zona

De acuerdo con la información oficial disponible, existen indicios que podrían vincular a esta tercia de presuntos delincuentes con el homicidio de un varón , crimen perpetrado dentro de los límites de dicha alcaldía. Este posible nexo con el asesinato ha intensificado el interés de las autoridades ministeriales en el caso, buscando establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos en el ataque mortal.

Tras la detención, los sospechosos y la mercancía ilícita incautada fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para iniciar el proceso legal que determine su responsabilidad en los múltiples delitos mencionados.

El historial de Benoni, sumado a las nuevas acusaciones por tráfico de drogas, extorsión y su probable implicación en la privación de la vida de una persona, forman parte esencial del expediente que ahora se integra.

