¡Lo agarran por tomar fotos a pasajeras en el Metro! Detienen a hombre por presunto hostigamiento

En una jornada marcada por la vigilancia dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, las autoridades capitalinas procedieron a la captura de un individuo tras ser señalado por realizar actos de hostigamiento contra las pasajeras al tomarles fotos presuntamente con sus celular, en la zona poniente de la Ciudad de México .

El incidente, que tuvo lugar en la parada de Chapultepec, perteneciente a la Línea 1, se originó cuando una ciudadana detectó un comportamiento irregular por parte del ahora remitido y solicitó el auxilio inmediato de las fuerzas del orden presentes en el andén.

Detienen a hombre por presuntamente tomar fotos a pasajeras en el Metro de Chapultepec

De acuerdo con los pormenores del suceso, el sujeto, cuya edad se estima en cuarenta años, fue acusado de utilizar un dispositivo de telefonía móvil para realizar capturas digitales sin consentimiento.

Las versiones indican que el implicado se dedicaba a captar imágenes y secuencias de video de las mujeres que se encontraban utilizando la red de transporte en ese momento. La rápida intervención de los elementos policiales permitió la intercepción del sospechoso justo en el punto de abordaje donde se realizaban los presuntos actos de acoso, asegurando así la integridad del espacio para el resto de las usuarias.

El individuo fue acusado de tomar imágenes sin consentimiento

A pesar de la gravedad de los señalamientos y de la movilización de los uniformados, el proceso judicial tomó un rumbo administrativo debido a las circunstancias de la parte afectada. Tras la captura, el hombre fue trasladado ante las autoridades del Juzgado Cívico.

Esta determinación se tomó después de que la mujer que inicialmente pidió la intervención policial manifestara su imposibilidad de dar seguimiento a una denuncia formal ante el Ministerio Público. La falta de disponibilidad de tiempo por parte de la víctima fue el factor determinante que impidió que el caso escalara a una instancia penal, derivando únicamente en la presentación del sujeto ante el juez calificador.

El evento resalta la dinámica que se vive diariamente en los puntos de mayor afluencia del transporte subterráneo, donde la vigilancia debe responder de manera inmediata a las peticiones de los ciudadanos. En este caso particular, la Línea 1 fue el escenario de una situación que, aunque terminó en un registro de justicia cívica, dejó en evidencia las conductas que son monitoreadas dentro de los vagones y pasillos.

Proceso judicial se limitó a una falta administrativa por falta de denuncia formal de la víctima afectada

El detenido, identificado únicamente por su rango de edad, quedó bajo resguardo de las autoridades competentes para que se determine la sanción administrativa correspondiente según el reglamento vigente en la capital.

Este reporte documenta de manera estricta los eventos ocurridos en la estación mencionada, confirmando que la detención se ejecutó conforme a los protocolos establecidos tras el señalamiento directo de la afectada. La resolución del conflicto en un juzgado local subraya la importancia del proceso de denuncia, el cual, en esta ocasión, se vio truncado por las agendas personales de los involucrados, limitando la acción legal a una falta administrativa.

