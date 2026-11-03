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Purga en el INE: Van 30 renuncias de funcionarios ligados a Guadalupe Taddei

¡Sigue la limpieza profunda en el INE! El órgano electoral confirma la salida de 30 funcionarios de primer nivel tras auditoría a la Junta General Ejecutiva.

Sigue la salida de funcionarios de la era Taddei.
Sigue la salida de funcionarios de la era Taddei; suman 30 renuncias en el INE.|X.

Escrito por: América López

Con información de: Jaime Guerrero

El INE sigue purgándose tras la renuncia de la expresidenta, Guadalupe Taddei. A través de un comunicado, el órgano electoral confirmó que diez consejerías electorales avanzan de manera colegiada en la revisión y análisis de la Junta General Ejecutiva y del personal de primer nivel, proceso que hasta el momento suma un total de 30 renuncias de funcionarios clave en distintas áreas administrativas y de dirección.

La salida de mandos afecta principalmente al círculo más cercano de la expresidenta del organismo. Entre las bajas oficializadas destacan 17 personas adscritas directamente a la oficina de la excomisionada presidenta, incluido quien fuera su jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas, además de dos personas operativas del mismo despacho.

Suman 30 renuncias en el INE tras destape de corrupción de Guadalupe Taddei

El reporte oficial precisa que la ola de renuncias abarca posiciones operativas y estratégicas de primer nivel que participaban en la toma de decisiones institucionales:

  • Oficina de la Expresidencia: 17 funcionarios, incluyendo al jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas, y dos integrantes del equipo operativo.
  • Cargos de nivel directivo: José Alberto Pérez de Acha (Unidad Técnica de Servicios de Informática), Iliana Araceli Hernández Gómez (Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación) y Sergio Uzeta Murcio (Coordinación Nacional de Comunicación Social).
  • Secretaría Ejecutiva y Recursos Materiales: Juan Manuel Vázquez Barajas (jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva) y Alfonso Burciaga Esparza (Dirección de Recursos Materiales).
  • Vínculos y Prerrogativas: Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien se desempeñó como titular de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales y posteriormente como Coordinador de Gestión en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
  • Administración y Registro de Electores: Subdirector de Transporte y Administración de Riesgos, Líder de Proyecto de Servicios de Transporte, Coordinadora de Procesos Registrales, Encargado del Despacho de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos (Registro Federal de Electores), y el Subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados (Prerrogativas y Partidos Políticos).

El INE subrayó que este proceso de depuración busca analizar las relaciones funcionales y las contrataciones recientes con apego a criterios objetivos y normativos, priorizando la continuidad operativa y la capacidad técnica del Servicio Profesional Electoral Nacional.

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