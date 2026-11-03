Purga en el INE: Van 30 renuncias de funcionarios ligados a Guadalupe Taddei

El INE sigue purgándose tras la renuncia de la expresidenta, Guadalupe Taddei. A través de un comunicado, el órgano electoral confirmó que diez consejerías electorales avanzan de manera colegiada en la revisión y análisis de la Junta General Ejecutiva y del personal de primer nivel, proceso que hasta el momento suma un total de 30 renuncias de funcionarios clave en distintas áreas administrativas y de dirección.

La salida de mandos afecta principalmente al círculo más cercano de la expresidenta del organismo. Entre las bajas oficializadas destacan 17 personas adscritas directamente a la oficina de la excomisionada presidenta, incluido quien fuera su jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas, además de dos personas operativas del mismo despacho.

#BoletínINE 📄| El INE mantiene una revisión colegiada de la Junta General Ejecutiva y de cargos de primer nivel.



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Suman 30 renuncias en el INE tras destape de corrupción de Guadalupe Taddei

El reporte oficial precisa que la ola de renuncias abarca posiciones operativas y estratégicas de primer nivel que participaban en la toma de decisiones institucionales:



Oficina de la Expresidencia: 17 funcionarios

Cargos de nivel directivo: José Alberto Pérez de Acha (Unidad Técnica de Servicios de Informática), Iliana Araceli Hernández Gómez (Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación) y Sergio Uzeta Murcio (Coordinación Nacional de Comunicación Social).

José Alberto Pérez de Acha (Unidad Técnica de Servicios de Informática), Iliana Araceli Hernández Gómez (Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación) y Sergio Uzeta Murcio (Coordinación Nacional de Comunicación Social). Secretaría Ejecutiva y Recursos Materiales: Juan Manuel Vázquez Barajas (jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva) y Alfonso Burciaga Esparza (Dirección de Recursos Materiales).

Juan Manuel Vázquez Barajas (jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva) y Alfonso Burciaga Esparza (Dirección de Recursos Materiales). Vínculos y Prerrogativas: Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien se desempeñó como titular de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales y posteriormente como Coordinador de Gestión en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien se desempeñó como titular de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales y posteriormente como Coordinador de Gestión en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Administración y Registro de Electores: Subdirector de Transporte y Administración de Riesgos, Líder de Proyecto de Servicios de Transporte, Coordinadora de Procesos Registrales, Encargado del Despacho de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos (Registro Federal de Electores), y el Subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados (Prerrogativas y Partidos Políticos).

El INE subrayó que este proceso de depuración busca analizar las relaciones funcionales y las contrataciones recientes con apego a criterios objetivos y normativos, priorizando la continuidad operativa y la capacidad técnica del Servicio Profesional Electoral Nacional.