Auto termina aplastado tras la caída de un espectacular en Tlalnepantla, Edomex

Una intensa lluvia acompañada de fuertes vientos provocó la caída de un espectacular sobre un auto en la glorieta de Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Benito Juárez, municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

El incidente ocurrió frente a las oficinas del Ministerio Público, en la zona conocida como la “Manzana de Roma”. La estructura metálica, de aproximadamente seis metros de largo por cinco de alto, colapsó sobre un vehículo particular Nissan Kicks color blanco, causando daños visibles en su carrocería.

Además, una unidad de carga que circulaba por la zona también sufrió impactos menores por la caída del anuncio. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso de la escena, no se reportaron personas lesionadas.

Servicios de emergencia laboran para retirar espectacular de Tlalnepantla

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos acudieron rápidamente para acordonar el área y evitar más accidentes. Asimismo, personal de Tránsito Municipal implementó un operativo especial para agilizar el paso de vehículos, pues la caída del espectacular en Tlalnepantla generó un severo congestionamiento vial.

En apoyo, efectivos de la Policía Estatal colaboraron en las labores de seguridad y control del tránsito, permitiendo que la remoción de la estructura se realizara de forma segura.

La caída del espectacular ocasionó tráfico pesado en varios puntos:



Avenida Sor Juana Inés y Mario Colín: tránsito lento por las maniobras de remoción.

Avenida de los Maestros: carga vial desde avenida de la Piedra hacia Periférico o Ceylán.

Mario Colín: tráfico hasta el cruce con avenida Toltecas.

Como ruta alterna, las autoridades recomiendan utilizar avenida Primero de Mayo, que conecta de forma paralela y permite llegar al Periférico evitando la zona de mayor afectación.

Prevención ante lluvias y estructuras elevadas

Las autoridades municipales recordaron a la población que, durante la temporada de lluvias, es importante tomar precauciones adicionales, sobre todo cerca de anuncios espectaculares, postes o árboles altos que puedan colapsar con el viento.

Recomiendan:



Evitar estacionarse bajo estructuras metálicas o árboles frondosos.

Mantener una distancia prudente de espectaculares y bardas deterioradas.

Atender las indicaciones de Protección Civil y de Tránsito Municipal.

La caída de espectaculares no es un hecho aislado durante tormentas intensas, pues también refleja la falta de mantenimiento. Estos incidentes no solo generan daños materiales, sino que representan un riesgo para peatones y conductores. La supervisión de estas estructuras es clave para evitar tragedias.

Protección Civil del municipio de Tlalnepantla recuerda los números de emergencia en esta temporada de lluvias.