¡Atención, usuarios! Reportan caída de X, antes Twitter, HOY 18 marzo 2026; estas son las fallas

¡No es tu internet! En las primeras horas de este 18 de marzo 2026, se registró la caída de X, antes Twitter; hasta el momento se desconoce si las fallas son a nivel mundial o nacional.

Al parecer la caída de X hoy, se registró en la versión web y móvil de esta red social, lo que ha afectado a miles de usuarios. Las fallas comenzaron alrededor de las 9:00 horas.

Hasta el momento se cuentan con más de 400 reportes por fallas en la plataforma, según datos de Down Detector.

¿Cuáles son las fallas en X hoy 18 de marzo 2026?

¿Te pasa lo mismo? En otras redes sociales, algunos usuarios aseguran que al intentar entrar a X, la página se queda completamente en blanco, para que segundos o minutos después aparezca el mensaje: "Algo salió mal. Intenta recargar", con un botón de color azul en que se puede leer: "Intentar de nuevo".

Al dar clic en el botón azul, la página vuelve a mostrar el mismo mensaje, mostrando la página completamente en blanco.

Por el momento, esta red social no ha dado ninguna declaración respecto a las fallas en X, por lo que los usuarios se encuentran confundidos y piden una explicación.

Página de inicio de X se muestra completamente en blanco|X

Esta no es la primera caída de X a lo largo de este año, pues en febrero 2026 se registraron fallas similares en la plataforma de Elon Musk. No se ha dado un declaración respecto a este problema.

¿Qué hacer por la caída de X este miércoles?

La caída de X, antes Twitter, este miércoles ha desatado la preocupación de millones de usuarios que utilizan la plataforma todos los días, pero ¿qué hacer ante las fallas en la aplicación?

