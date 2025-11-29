¡Macabro hallazgo en Calimaya! Encuentran cuerpo durante un cateo antidrogas

Elementos de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en colaboración con la Secretaría de Seguridad Mexiquense (SSEM), catearon este 28 de noviembre, una vivienda abandonada ubicada en el municipio de Calimaya, en donde el operatv culminó con el hallazgo de un cuerpo.

La orden se originó debido a reportes sobre actividades delictivas y la distribución/venta de sustancias ilícitas en la zona.

Al ingresar a la vivienda, los agentes se toparon con un macabro hallazgo. Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba envuelto en cobijas, y se localizó junto a un sillón con rastros de mucha sangre.

Los elementos resguardaron y acordonaron la zona y colocaron sellos de aseguramiento en el lugar.

¿Dónde ocurrió exactamente el hallazgo del cuerpo en Calimaya?

El operativo se centró específicamente en el fraccionamiento Valle del Nevado, dentro del municipio de Calimaya. La vivienda intervenida está situada sobre la calle Valle del Este, también referida como Condominio Valle del Este.

El motivo inicial de la presencia policial fue el combate a la distribución de drogas, pues la zona es considerada por las autoridades como de alto índice delictivo. Una vez confirmado el hallazgo del cuerpo, se solicitó la intervención de peritos especializados para procesar la escena y realizar las diligencias respectivas, integrando la carpeta de investigación.

Supuestas detenciones tras el hallazgo del cuerpo en Calimaya

Medios locales señalan que durante el operativo fue detenida una mujer identificada como “La Güera”, junto con sus dos hijas, mientras que un hombre logró escapar. Las tres habrían sido trasladadas al Ministerio Público.

Sin embargo, otra versión indica que, tras el aseguramiento del inmueble, no se reportaron detenciones.

Las autoridades mantienen la revisión del inmueble para reunir indicios y evidencia útil para la investigación.

Peritos realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevará a cabo la necropsia de ley, procedimiento esencial para establecer la causa de muerte y confirmar la identidad de la víctima, cuyos restos permanecen sin identificar.

La investigación está a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).