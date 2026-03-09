Golpe en altamar: Interceptan dos toneladas de cocaína sobre el mar de Acapulco

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) interceptaron un cargamento de aproximadamente dos toneladas de cocaína flotando a más de 200 millas náuticas (cerca de 370 kilómetros) al sur-suroeste de las costas de Acapulco, en el estado de Guerrero, luego de un despliegue de vigilancia marítima en el pacífico mexicano.

El hallazgo fue posible gracias a labores de inteligencia y el envío coordinado de una patrulla oceánica, una embarcación menor y unidades aéreas de la Armada de México.

Tras la detección de la carga en altamar, el personal naval aseguró los bultos y comenzó el traslado hacia puerto para iniciar los procesos legales correspondientes bajo la supervisión de la Fiscalía General de la República (FGR).

La intervención se suma a los esfuerzos de la Guardia Costera para detectar actividades ilícitas en las Zonas Marinas Mexicanas. El conteo inicial de la carga arroja los siguientes datos técnicos:



Como resultado de recorridos de vigilancia y seguridad marítima, personal de la Octava Región Naval #RN8, logró el aseguramiento de 80 bultos de presunta cocaína.



Cocaína en México: Van más de 60 toneladas descubiertas

Según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), este tipo de interceptaciones afecta de manera directa la capacidad financiera de los grupos criminales que operan en el corredor del Pacífico y ya van más de 60 toneladas de cocaína decomisada desde octubre de 2024.

La carga quedó bajo custodia para su puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público Federal. Las autoridades ministeriales serán las encargadas de realizar el pesaje definitivo e integrar la carpeta de investigación necesaria para dar seguimiento al origen y destino de la sustancia.

Por el momento, las operaciones de patrullaje aéreo y marítimo se mantienen activas en la región para garantizar el orden y el cumplimiento de la ley en el mar territorial mexicano.