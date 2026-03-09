Estas son las marchas, manifestaciones y cortes viales en CDMX hoy 9 de marzo

Inicia la segunda semana de marzo con varias protestas en la Ciudad de México (CDMX). Este lunes 9 de marzo, la agenda de movilizaciones perfila una jornada compleja para quienes transitan por distintos puntos de la capital, especialmente tras el eco de las manifestaciones del fin de semana.

Desde las primeras horas, diversos colectivos programaron concentraciones en avenidas como Paseo de la Reforma, el perímetro del Centro Histórico y zonas de la periferia, lo que obliga a las autoridades a realizar cortes preventivos a la circulación.

Nuestra cobertura en tiempo real ofrece el pulso exacto de la vialidad, con la integración de los reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX). El objetivo es facilitar la navegación por la metrópoli con la menor cantidad de contratiempos, mediante la identificación de rutas alternas y el estado operativo del transporte público antes de que el tráfico detenga la jornada laboral