Estas son las marchas, manifestaciones y cortes viales en CDMX hoy 9 de marzo
La semana inicia con una agenda cargada de movilizaciones en la CDMX. Aquí tienes las rutas afectadas, los horarios de las concentraciones y las alternativas viales minuto a minuto.
Inicia la segunda semana de marzo con varias protestas en la Ciudad de México (CDMX). Este lunes 9 de marzo, la agenda de movilizaciones perfila una jornada compleja para quienes transitan por distintos puntos de la capital, especialmente tras el eco de las manifestaciones del fin de semana.
Desde las primeras horas, diversos colectivos programaron concentraciones en avenidas como Paseo de la Reforma, el perímetro del Centro Histórico y zonas de la periferia, lo que obliga a las autoridades a realizar cortes preventivos a la circulación.
Nuestra cobertura en tiempo real ofrece el pulso exacto de la vialidad, con la integración de los reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX). El objetivo es facilitar la navegación por la metrópoli con la menor cantidad de contratiempos, mediante la identificación de rutas alternas y el estado operativo del transporte público antes de que el tráfico detenga la jornada laboral
Marchas y bloqueos en CDMX hoy lunes 9 de marzo: Minuto a minuto
¿Cómo está Calzada de Tlalpan?
Sigue el bloqueo en Calzada de Tlalpan al Sur a la altura de Municipio Libre, alcaldía Benito Juárez, justo al exterior del Metro Portales. Toma previsiones.
Alternativas viales: Av. Pdte. Plutarco Elías Calles, Dr. José María Vértiz y Av. División del Norte.
#PrecauciónVial | Continúa bloqueo en Calzada de Tlalpan al Sur a la altura de Municipio Libre, alcaldía Benito Juárez, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Pdte. Plutarco Elías Calles, Dr. José María Vértiz y Av. División del Norte. pic.twitter.com/IDfl65ITLj— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 9, 2026
Bloqueo en Calzada de Tlalpan
¡Toma previsiones! Colapsa Calzada de Tlalpan con dirección al sur.
Padres de familia de la escuela Carlos C. Bonilla bloquean la vialidad para denunciar presunta discriminación contra alumnos sordos que, aseguran, quieren ser expulsados. La circulación está prácticamente detenida rumbo al sur.
Se recomienda usar División del Norte o Dr. Vértiz como alternativas.
#AlertaVial | Bloqueo colapsa Calzada de Tlalpan— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 9, 2026
Padres de familia de la escuela Carlos C. Bonilla bloquean la vialidad para denunciar presunta discriminación contra alumnos sordos que, aseguran, quieren ser expulsados.
La circulación está prácticamente detenida rumbo al sur.… pic.twitter.com/tlW8xoL7Yu
Movilizaciones y protestas en CDMX hoy lunes 9 de marzo
Para mayor claridad, el cronograma de las concentraciones con mayor potencial de afectar los tiempos de traslado durante este lunes es el siguiente:
- 06:00 hrs: Personal de salud del IMSS Bienestar se manifiesta en la Unidad "La Pastora", en la alcaldía Gustavo A. Madero, para solicitar la reincorporación de toda su plantilla.
- 09:00 hrs: El Colectivo Tonantzin acude a la Fiscalía General de Justicia (colonia Doctores) con la solicitud de destitución de un servidor público.
- 10:00 hrs: Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México realizan un mitin frente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en apoyo a su dirigencia nacional.
- 11:00 hrs: El Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes se concentra en los Juzgados Penales de la calle Dr. Lavista para dar seguimiento a una audiencia por violencia familiar.
- 12:00 hrs: La asociación Artesaneando A.C. se presenta en las oficinas de la Secretaría de Gobierno (Diagonal 20 de Noviembre) por la quema de su mercancía y peticiones de vivienda.
- 14:00 hrs: En el marco del Paro Nacional 9M, la Barra Feminista MX organiza "retas de futbol" en el Zócalo Capitalino como forma de reapropiación del espacio público.
- 19:00 hrs: El Colectivo Mazahuas solicita espacios de venta y programas de vivienda frente a la sede de Gobierno en la Plaza de la Constitución.
- Durante el día: La organización "40 Días por la Vida" mantiene vigilias de oración frente a centros de salud en las alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán.
¿Qué autos no circulan en CDMX hoy?
De acuerdo con el programa Hoy No Circula, este lunes 9 de marzo deberán suspender su circulación los siguientes vehículos:
- Autos con engomado amarillo
- Vehículos con terminación de placas 5 y 6
- Autos con holograma 1 y 2
Estos vehículos no pueden circular desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.
Este lunes, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo, holograma de verificación 1 y 2. #CiudadSegura pic.twitter.com/BklMSRrl8C— SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 9, 2026