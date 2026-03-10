¡15 años después! Atrapan al presunto asesino del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos

A más de 15 años del asesinato del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, agentes federales capturaron al presunto responsable, identificado como Hilario, alias “Chivas”.

El sujeto quedó a disposición de un juez de control, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara la acusación formal por el crimen ocurrido el 21 de noviembre de 2010, cuando Cavazos Ceballos fue atacado a balazos.

Así fue el asesinato del exgobernador de Colima

Aquella mañana del 21 de noviembre, el exmandatario estatal salió de su casa, cuando fue sorprendido por un grupo armado que abrió fuego en más de tres ocasiones.

A pesar de que fue trasladado de inmediato a un hospital, el político priista murió poco después de su traslado.

En su momento, las autoridades vincularon el crimen con la Familia Michoacana, por lo que en mayo de 2018 se logró la detención de Gerardo Mendoza "N", quien a los pocos días murió durante una riña en el penal de Puente Grande, Jalisco.

Desde entonces, poco se supo sobre los avances en las investigaciones para dar con los responsables del asesinato del gobernador colimense. Pero en marzo de 2026, el vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara, informó sobre la captura de "El Chivas".

Presunto asesino del exgobernador de Colima enfrenta delitos de delincuencia organizada

El presunto autor material del asesinato fue detenido en Parral, Chihuahua, y cuenta con otras órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y otros homicidios en Jalisco, Tamaulipas, Baja California y Chihuahua, informó la FGR.

Aunque el sujeto no ha sido vinculado a proceso, autoridades investigan si "El Chivas" fue el autor intelectual del crimen, o si fue una de las piezas claves para cometer el homicidio.

Trayectoria del exgobernador de Colima; ¿quién era?

Bajo el manto del PRI, Silverio Cavazos se convirtió en gobernador de Colima de 2005 a 2009.

Nacido en Tecomán, estudió Derecho y, antes de asumir la gubernatura, ocupó distintos cargos públicos, entre ellos diputado local y puestos dentro del Ayuntamiento de Tecomán.

Llegó al cargo de mandatario tras la muerte del gobernador Gustavo Vázquez Montes, quien había ganado la elección en 2003, pero falleció en 2005 luego del desplome de la aeronave en la que viajaba.