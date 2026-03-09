Noche de tragedia: Asesinan a joven en la Miguel Hidalgo y muere motociclista en Ecatepec |Mientras Dormía

La mancha urbana del Valle de México despertó con el rastro de la tragedia en dos de sus puntos más transitados. En la alcaldía Miguel Hidalgo, un ataque directo dejó a un joven sin vida sobre el pavimento, mientras que en Ecatepec, la imprudencia y la velocidad se combinaron para cobrar la vida de un motociclista en plena carretera.

Vecinos reportan ráfaga de disparos en la Miguel Hidalgo

La tranquilidad de la colonia Argentina Antigua, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se rompió de tajo. Un joven de entre 20 y 25 años fue blanco de un ataque directo que le quitó la vida en plena vía pública, dejando a los vecinos en medio del miedo por las detonaciones.

Todo ocurrió en el cruce de las calles Lago Caneguín y Lago San Martín. Según los testimonios de quienes viven en la zona, el silencio de la noche fue interrumpido por el sonido de varios disparos.

Al salir a asomarse, encontraron al hombre tendido en el pavimento. Aunque los paramédicos llegaron lo más rápido que pudieron, solo fue para confirmar lo inevitable: el joven ya no tenía signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Rastrean al agresor con las cámaras del C5

Tras el homicidio, la zona se llenó de patrullas y peritos de la Fiscalía capitalina, quienes acordonaron el área para recoger los casquillos y levantar el cuerpo. Mientras tanto, agentes de investigación ya revisan palmo a palmo las grabaciones de las cámaras de videovigilancia cercanas.

Trágico accidente en la Texcoco-Lechería, Ecatepec

Casi al mismo tiempo, pero en el Estado de México, la tragedia alcanzó a un motociclista de unos 30 años. El hombre circulaba sobre la carretera Texcoco-Lechería, a la altura de Ecatepec, cuando chocó de forma violenta contra un automóvil.

El impacto fue tan seco que el conductor de la moto salió proyectado, sufriendo un golpe mortal en la cabeza al caer contra el asfalto.

El golpe fatal y la llegada de peritos

A pesar de que los servicios de emergencia acudieron al lugar del accidente, el motociclista murió a los pocos minutos de la caída.

Elementos de la policía estatal y municipal tuvieron que cerrar parcialmente la circulación para resguardar la escena y permitir que los peritos de la Fiscalía mexiquense realizaran el peritaje correspondiente y el levantamiento del cuerpo, lo que generó complicaciones viales en esta importante arteria.

Conductor detenido para deslindar culpas

Por este accidente, el chofer del automóvil involucrado no pudo continuar su camino. Fue detenido por los uniformados y trasladado ante el Ministerio Público.

Ahí, las autoridades realizarán las diligencias necesarias para determinar quién tuvo la responsabilidad en el choque y decidir la situación jurídica del conductor en las próximas horas.