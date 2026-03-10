Derrumbe en San Antonio Abad: 13 personas estaban dentro; una murió, otra está hospitalizada y dos siguen desaparecidas

El derrumbe de un edificio en demolición en la Calzada San Antonio Abad y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, dejó al momento un trabajador muerto , confirmó la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, durante una actualización del operativo hoy 9 de marzo.

Equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros mientras se mantiene la búsqueda de dos personas que siguen desaparecidas tras el colapso de la estructura.

El reporte oficial señala que 13 personas se encontraban dentro del inmueble cuando ocurrió el derrumbe. La mayoría logró salir por sus propios medios antes de que colapsaran tres losas del edificio, lo que permitió que 9 trabajadores resultaran ilesos .

El balance actualizado indica que cuatro personas quedaron atrapadas tras la caída de las losas. De ellas, una fue localizada sin vida , una más fue rescatada con vida y trasladada al Hospital Rubén Leñero, donde permanece en estado crítico pero estable, mientras que dos trabajadores más continúan sin ser localizados.

Balance de víctimas tras el derrumbe de edificio a San Antonio Abad

Personas dentro del edificio



13 trabajadores se encontraban en el inmueble al momento del colapso.

Personas atrapadas



4 trabajadores quedaron atrapados tras la caída de tres losas.

Saldo actualizado



1 trabajador falleció.

1 persona fue rescatada con vida y trasladada al Hospital Rubén Leñero; su estado de salud es crítico, pero estable.

2 trabajadores continúan desaparecidos.

¿Por qué colapsó edificio en San Antonio Abad?

Autoridades capitalinas explicaron que el inmueble presentaba daños estructurales desde el sismo de 1985, los cuales se agravaron tras el sismo de 2017, motivo por el que el edificio se encontraba en proceso de demolición al momento del colapso.

Mientras continúan las maniobras de rescate, equipos de Protección Civil, bomberos y personal especializado mantienen el operativo para remover escombros y tratar de localizar a la persona que podrían permanecer atrapadas bajo la estructura.