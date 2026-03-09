¡Los asaltaron en pleno tráfico! Sujetos armados aprovechan el caos vial para atracar en Río Churubusco, CDMX

El cruce de Eje 5 Sur y Río Churubusco, justo en el límite de las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, se ha convertido en una zona de terror para quienes transitan por ahí a temprana hora. Aprovechando que el tráfico detiene por completo el flujo vehicular, sujetos armados con pistolas interceptan a los conductores para asaltarlos a plena luz del día, dejando a las víctimas sin posibilidad de escapar entre las filas de autos.

Este es el horario en el que asaltan en Río Churubusco

Los delincuentes tienen bien medido el tiempo. Los reportes indican que los asaltos ocurren principalmente entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana, justo cuando el movimiento de comerciantes que se dirigen a sus labores es más intenso.

Los sujetos esperan a que el semáforo se ponga en rojo o que la carga vehicular se detenga para salir de entre las sombras y abordar a sus víctimas.

Pistola en mano contra comerciantes

El blanco principal de estos sujetos son los comerciantes que transportan mercancía o efectivo a esa hora. Con pistola en mano, los delincuentes se acercan a las ventanillas de los vehículos detenidos y, bajo amenazas de muerte, obligan a los conductores a entregar celulares, carteras y cualquier objeto de valor.

Todo sucede en cuestión de segundos, antes de que el tráfico pueda avanzar.

Hombres armados escapan: El sello de la impunidad

Una vez que logran su cometido, los asaltantes no corren hacia las banquetas, sino que huyen entre los mismos vehículos que están parados en el embotellamiento.

Esta táctica les permite perderse rápidamente de vista y dificulta que las patrullas puedan seguirlos o que alguna cámara de seguridad les rastree el paso de forma continua, ya que aprovechan los puntos ciegos del tráfico.

El miedo se apodera de los límites de Iztacalco e Iztapalapa

Debido a que este punto divide a dos de las alcaldías más transitadas, la vigilancia suele ser intermitente, algo que los malandros aprovechan a la perfección.

Los automovilistas aseguran que ya no solo es el estrés de llegar tarde al trabajo o al mercado, sino el miedo constante de ver a alguien acercarse a la ventana mientras están atrapados en el nudo vial de Río Churubusco.

Rata detenida 🐀



Fue detenido esta madrugada Luis “N”, quien presuntamente asaltó a un automovilista el pasado 24 de junio en Río Churubusco y Avenida Universidad, al sur de #CDMX.



Fue capturado por elementos de la @SSC_CDMX tras cometer otro asalto.https://t.co/noAEh6wTe9 pic.twitter.com/AopXDTqguD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2022

¿Dónde está la vigilancia en el Eje 5 Sur?

La exigencia es clara: mayor presencia de elementos de seguridad en este cruce específico durante las horas críticas de la mañana. Mientras no haya patrullajes constantes o un operativo que inhiba a estos sujetos, el tramo de Eje 5 Sur seguirá siendo una "mina de oro" para los delincuentes que saben que, en el tráfico, nadie puede correr.