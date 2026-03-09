tva (1).png

Colapsa edificio sobre San Antonio Abad; estaba en demolición y deja 4 personas atrapadas

Un derrumbe no controlado durante labores de demolición activó una alerta máxima en la CDMX; equipos de rescate trabajan para localizar a cuatro personas que trabajaban en el edificio sobre San Antonio Abad.

Desplome en San Antonio Abad: Hay personas atrapadas en edificio en demolición
Desplome en San Antonio Abad: Hay personas atrapadas en edificio en demolición |Foto: Antonio Huitzil/Azteca Noticias

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

Con información de: Antonio Huitzil

Una intensa movilización de los cuerpos de rescate se realiza la tarde de este lunes en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, debido al desplome de un edificio que se encontraba en proceso de demolición. El incidente ocurrió en el cruce de la Calzada San Antonio Abad y la calle Alfredo Chavero, afectando de manera inmediata la circulación en la zona.

¿Qué pasó en San Antonio Abad? Se desploma edificio en proceso de derrumbe

De acuerdo con los reportes preliminares, se trató de un colapso no controlado de la estructura. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) que se desplazó al punto informó que, presuntamente, hay cuatro personas atrapadas entre los restos de la edificación, por lo que las maniobras de búsqueda y rescate son la prioridad en este momento.

El sitio del siniestro se localiza a pocos metros de la sede de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Actualmente, los servicios de emergencia del Gobierno de la Ciudad de México, junto con brigadas de Protección Civil, operan en el área para asegurar el perímetro y remover el material caído, mientras se evalúan los riesgos para las construcciones aledañas.

*Información en desarrollo

