Golpazo al narco: Marina detiene a 8 personas y asegura droga en operativo en Baja California

Un operativo de seguridad encabezado por personal de la Secretaría de Marina (Semar) en Baja California culminó con la detención de ocho personas y el aseguramiento de droga, un arma de fuego y dos inmuebles, tras la ejecución de cuatro cateos simultáneos en Tijuana y El Sauzal.

Las acciones forman parte de los operativos contra el narcomenudeo y el crimen organizado que se realizan de manera coordinada en la región fronteriza, considerada una de las zonas estratégicas en el combate al tráfico de drogas en el país. De acuerdo con información oficial, durante los cateos las autoridades también lograron asegurar metanfetamina y marihuana, cartuchos y cargadores, además de poner bajo resguardo los inmuebles vinculados presuntamente con actividades ilícitas.

¿Qué ocurrió en los cateos realizados en Tijuana y El Sauzal?

Según reportes de autoridades federales, personal de la Marina ejecutó cuatro órdenes de cateo en diferentes puntos de Tijuana y en la zona de El Sauzal, como parte de una investigación relacionada con presuntas actividades de distribución de droga; durante el despliegue operativo se logró:

La detención de ocho personas



El aseguramiento de dos inmuebles



Un arma de fuego



Cartuchos y cargadores



400 gramos de metanfetamina



60 gramos de marihuana.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, quienes determinarán su situación jurídica conforme a la ley. Cabe decir que en este tipo de operativos suelen realizarse tras investigaciones de inteligencia y seguimiento de denuncias, lo que permite a las autoridades intervenir puntos identificados como posibles centros de almacenamiento o distribución de droga.

¿Por qué Tijuana es clave en la lucha contra el narcotráfico?

La ciudad de Tijuana, ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos, ha sido históricamente un punto estratégico para el tráfico de drogas debido a su cercanía con el mercado estadounidense. De acuerdo con informes de seguridad federales, la región es considerada una de las principales rutas de tráfico de sustancias como metanfetamina, fentanilo y marihuana.

El decomiso de metanfetamina, una droga sintética altamente adictiva, es especialmente relevante debido a su creciente presencia en el mercado ilegal y su impacto en la salud pública, según informes de organismos internacionales y autoridades de seguridad.

¿Qué pasará con los detenidos y los inmuebles asegurados?

Después de su detención, las ocho personas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes llevarán a cabo las investigaciones para determinar su posible participación en delitos relacionados con el narcotráfico.

Los dos inmuebles asegurados también quedarán bajo investigación, ya que podrían haber sido utilizados como puntos de almacenamiento, distribución o resguardo de drogas.