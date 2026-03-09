¡Lunes de caos en el Metro CDMX! Retrasos en la Línea 8, Línea 5 y desalojo de tren en la estación Aragón; avance de trenes
El Metro CDMX comienza la mañana de este
¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este 9 de marzo 2026; estas son las estaciones con retrasos.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 9 de marzo 2026? Retrasos y avance de trenes para este lunes
Retrasos en la Línea B; piden agilizar el servicio
Usuarios reportan retrasos en la Línea B, aseguran que los vagones se detienen por varios minutos en cada una de las estaciones; piden agilizar el avance de trenes.
Hasta el momento las autoridades no han dado una explicación al respecto.
La pendejada de tu servicio como siempre @MetroCDMX No vlv ahuevo tienes que hacer base en la línea B pic.twitter.com/6f3bYTJ4rJ— Xavier Valencia (@Xavi_Or_Vl) March 9, 2026
Retrasos en la Línea 8: ¿Qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 8, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso del tren en dirección a Constitución; piden agilizar el servicio.
Linea 8 dirección constitución, ya van 10 minutos y no pasa muevan las perras hijos de toda su puta madre— Adrian Arjona (@adrianarjona13) March 9, 2026
Retrasos en la Línea 5
Usuarios reportan esperar más de 10 minutos por el paso del tren en la Línea 5, dirección Politécnico; piden agilizar el avance de trenes para la mañana de este lunes.
Si claro tus putas mentiras 10 minutos y no pasa metro en línea 5 dirección politécnico pic.twitter.com/Jko6hcgZ8Q— Adan ✨Amaier🌟 (@Adacare) March 9, 2026
Desalojan a pasajeros de la estación Aragón; ¿qué pasó?
Usuarios reportaron haber sido desalojados de la estación Aragón; piden agilizar el avance de trenes.
Autoridades del Metro CDMX explicaron que el desalojo se debe a el retiro de un tren para revisión; sin embargo, ya se agiliza el servicio.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 5, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 9, 2026
¡Inicia el día sin contratiempos!
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 26° C Mín. 11° C. pic.twitter.com/3a0OIVrtIW— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 9, 2026