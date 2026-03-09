tva (1).png

¡Lunes de caos en el Metro CDMX! Retrasos en la Línea 8, Línea 5 y desalojo de tren en la estación Aragón; avance de trenes

El Metro CDMX comienza la mañana de este

Metro CDMX HOY 9 de marzo 2026: Retrasos y avance de trenes; últimas noticias EN VIVO
¿Qué pasa en el Metro CDMX este lunes?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este 9 de marzo 2026; estas son las estaciones con retrasos.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 9 de marzo 2026? Retrasos y avance de trenes para este lunes

Retrasos en la Línea B; piden agilizar el servicio

Usuarios reportan retrasos en la Línea B, aseguran que los vagones se detienen por varios minutos en cada una de las estaciones; piden agilizar el avance de trenes.

Hasta el momento las autoridades no han dado una explicación al respecto.

Retrasos en la Línea 8: ¿Qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 8, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso del tren en dirección a Constitución; piden agilizar el servicio.

Retrasos en la Línea 5

Usuarios reportan esperar más de 10 minutos por el paso del tren en la Línea 5, dirección Politécnico; piden agilizar el avance de trenes para la mañana de este lunes.

Desalojan a pasajeros de la estación Aragón; ¿qué pasó?

Usuarios reportaron haber sido desalojados de la estación Aragón; piden agilizar el avance de trenes.

Autoridades del Metro CDMX explicaron que el desalojo se debe a el retiro de un tren para revisión; sin embargo, ya se agiliza el servicio.

¡Inicia el día sin contratiempos!

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

