Edificio que colapsó en San Antonio Abad arrastraba daños del sismo del 85 y del 2017

Un edificio que acumulaba daños estructurales desde el sismo de 1985, agravados tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017, terminó colapsando este lunes mientras se realizaban trabajos de demolición en la zona de San Antonio Abad, en la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, 57 personas se encontraban dentro del inmueble al momento del derrumbe. La mayoría logró salir a tiempo, pero cuatro personas quedaron atrapadas entre los escombros cuando tres losas se vinieron abajo.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, confirmó que 53 personas lograron evacuar sin lesiones, mientras que uno de los trabajadores atrapados fue rescatado y trasladado al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica.

Edificio colapsado en San Antonio Abad tenía daños desde el sismo del 85

Las autoridades explicaron que el inmueble ya presentaba problemas estructurales desde el terremoto de 1985, daños que se agravaron tras el sismo del 19S de 2017, uno de los movimientos telúricos más devastadores que ha vivido la capital en las últimas décadas.

Precisamente por esas afectaciones, una empresa privada había iniciado trabajos de demolición en el lugar, con el objetivo de retirar la estructura que ya era considerada vulnerable.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, acudió al sitio del accidente junto con la titular de Protección Civil para supervisar las labores de emergencia y ofrecer un primer balance de lo ocurrido.

Durante una breve conferencia, la mandataria capitalina explicó que el edificio no pertenecía al gobierno, sino a una dependencia privada que estaba a cargo de la demolición.

“Es un edificio que quedó dañado con el 17 y por eso lo estaban demoliendo”, explicó.

Tres personas atrapadas entre los escombros por edificio en San Antonio Abad

Hasta el último corte informativo, autoridades reportaron que tres personas permanecen atrapadas tras el colapso de la estructura.

El desplome ocurrió cuando tres niveles del edificio se vinieron abajo, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, incluidos rescatistas especializados que trabajan entre los escombros para localizar a las víctimas.

Las autoridades capitalinas indicaron que se emitirán actualizaciones periódicas sobre el avance de las labores de rescate, mientras continúa la búsqueda.

Equipos de rescate trabajan entre los escombros del #edificio colapsado en #SanAntonioAbad, colonia Tránsito, en la #CDMX.



Personal especializado en estructuras colapsadas, ERUM y policías del Agrupamiento Zorros participan en las labores de búsqueda junto a binomios caninos,… pic.twitter.com/qWiJ5PzZJz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 9, 2026

Inician investigación para conocer las causas del derrumbe en San Antonio Abad

Aunque el inmueble ya estaba siendo demolido debido a sus daños estructurales, el gobierno capitalino señaló que se abrirá una investigación para determinar qué provocó el colapso.

Clara Brugada puntualizó que la empresa responsable de los trabajos deberá explicar qué ocurrió, ya que hasta el momento no se ha determinado si hubo fallas en el procedimiento de demolición o algún otro factor que desencadenara el accidente.

“No sabemos la causa, eso es algo que se tiene que investigar con la empresa responsable”, señaló la jefa de Gobierno.

Mientras tanto, equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para rescatar a las personas atrapadas y asegurar el área tras el derrumbe.