¡Adiós a una jubilación digna! Ponen tope a la Modalidad 40 del IMSS: El cambio que frena el aumento a tu retiro

El nuevo ajuste a la Modalidad 40 del IMSS ha encendido las alarmas entre miles de trabajadores que están próximos al retiro, un cambio que ha generado más dudas e incertidumbre, que certeza y seguridad, pero ¿cómo afectará realmente esta medida al monto final de tu pensión?

Por ejemplo, si estás próximo a pensionarte y percibes un sueldo de $10 mil pesos al mes, únicamente tendrás la posibilidad de incrementar tu base de cotización con una UMA equivalente a $3 mil 573 pesos.

Los cambios en la Modalidad 40 del IMSS frenan la aspiración de alcanzar un retiro digno con montos más elevados que aseguren un futuro seguro para las personas pensionadas.

“Ese mismo trabajador podrá cotizar sus 10 mil pesos originales más un tope de una UMA adicional que es una basura”, explicaron expertos en el tema.

-¿A quiénes no afecta el cambio de la Modalidad 40 del IMSS?

El IMSS explicó que estos cambios NO aplican para las personas que ya estaban inscritas a la Modalidad 40 antes de la publicación en el DOF.

La dependencia aseguró que se respetarán las semanas cotizadas. Sin embargo, quienes terminen su periodo y busquen incorporarse nuevamente a esta modalidad deberán sujetarse a las nuevas condiciones.