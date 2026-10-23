El salario límite que redujo el IMSS para inscribirte a la Modalidad 40, según los últimos cambios

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) limitó el salario con el que se podía ingresar a la Modalidad 40, conocida como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio. Una medida que entró en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero ¿qué significa?.

La Modalidad 40 del IMSS es un esquema diseñado para las personas que dejaron de trabajar para un patrón, pero siguen realizando aportaciones voluntarias para su retiro, pero antes no había un tope al salario de inscripción.

¿Qué cambió en la Modalidad 40 del IMSS?

El acuerdo publicado el miércoles 21 de octubre establece condiciones distintas de este Régimen para quienes ya están inscritos y quienes buscan ingresar a este esquema.

Antes, era posible elegir un salario de cotización superior al del último empleo, hasta el límite legal de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Ahora, se pide que deben tomar como referencia el último salario base de cotización (SBC) registrado al momento de la baja, con un incremento máximo equivalente a 1 UMA.

Además, las nuevas inscripciones deberán tramitarse por medios digitales y tendrán efectos a partir de la fecha de solicitud, sin posibilidad de cubrir pagos retroactivos.

El @Tu_IMSS cambió de forma drástica las reglas de la Modalidad 40 para limitar el tope de pensión al último salario más una UMA, impidiendo además cotizar por cuenta propia para mejorar el retiro. La medida, publicada en el Diario Oficial mediante un acuerdo sin pasar por el Congreso, responde según expertos a la severa falta de fondos del Seguro Social. El reporte en #HechosMeridiano https://t.co/RBUvgyp7Ju — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 23, 2026

¿Cuál es el salario límite para inscribirse a Modalidad 40 en 2026?

El nuevo límite depende del salario que cada persona tenía registrado ante el IMSS al dejar su empleo formal.

La regla permite cotizar con ese monto o hasta una UMA adicional, sin que el salario resulte inferior al mínimo vigente para el resto del país.

Es decir: si una persona tenía un salario base de cotización de 500 pesos diarios, podrá elegir ahora como máximo 617.31 pesos diarios para su inscripción y aportación, ¿por qué?

Porque en este 2026, la UMA diaria tiene un valor de 117.31 pesos. Esto significa que ya no podrá aumentar libremente su salario, como ocurría anteriormente.

📢 La #Modalidad40 del IMSS se fortalece con reglas claras y mayor transparencia. Se respetan los derechos adquiridos de quienes ya están inscritos y se establecen nuevas condiciones para futuras incorporaciones. ¡Infórmate y comparte! 💚 https://t.co/db2vHw7Z2a — IMSS  (@Tu_IMSS) October 21, 2026

¿A quiénes no afecta el cambio de la Modalidad 40 del IMSS?

El IMSS explicó que estos cambios NO aplican para las personas que ya estaban inscritas a la Modalidad 40 antes de la publicación en el DOF.

La dependencia aseguró que se respetarán las semanas cotizadas. Sin embargo, quienes terminen su periodo y busquen incorporarse nuevamente a esta modalidad deberán sujetarse a las nuevas condiciones.

Los trabajadores independientes inscritos en el régimen obligatorio bajo esa modalidad tampoco podrán contratar simultáneamente la Modalidad 40.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a la Modalidad 40?

Entre los requisitos generales para aplicar a este esquema se encuentran:

