Camila muere tras caída de azotea, acusan a padres en Tabasco

Una familia de Nacajuca, Tabasco, vive una doble tragedia. Resulta que el 11 de febrero, la policía acudió a los edificios del fraccionamiento Valle Real, donde se reportó el suicidio de Camila, una niña de 12 años, quien presumiblemente se había lanzado de la azotea. Tras poco más de 15 días, la Fiscalía del estado dio por terminada su investigación y acusó a los padres como responsables, por el delito de homicidio en grado de comisión por omisión.

Muere Camila de 12 años, tras caída de azotea en Tabasco

Sin embargo, hermanos de la menor y su abuela aseguran que no fue suicidio, porque el día de los hechos se encontró un bolso de mano roto en la azotea y aseguran que algunas personas vieron a su hermana cuando era perseguida por un hombre.

Presunto suicidio de Camila

“Hay días que me paso la noche llorando por la presión de la misma, de que noto a mi hija allá adentro y no la he podido ir a ver”, dice devastada Carmen abuela de Camila.

El 11 de febrero, su nieta Camila de 12 años, fue encontrada sin vida tras caer de la azotea de uno los edificios en el fraccionamiento Palma Real de Nacajuca, Tabasco, lo que la policía reportó como un presunto suicidio.

“Se metió al cuarto, de ahí se metió con su celular escuchando música, con sus golosinas para comérselo arriba en la azotea, dice su hermano que él no cree que su hermana se haya suicidado”, destacó Juana Ruiz, abogada de la familia.

Culpan a padres de Camila

Con más dudas que respuestas para ellos, la historia dio un gran giro en menos de 15 días, pues la Fiscalía del Estado incriminó al papá y la mamá de la niña, los cuales fueron encarcelados y vinculados a proceso por el delito de homicidio en grado de comisión por omisión.

“Aquí no hay ni suicidio ni homicidio, por qué, porque la señora nunca estuvo en el lugar de los hechos, en el suicidio pues no la indujo a suicidarse, porque ella no tenía conocimiento”, argumenta Juana Ruiz.

No estaba sola



Además aseguran que existen indicios que las autoridades no valoraron en sus investigaciones, ya que la menor no estaba sola en la azotea.

“Que investigaran bien qué pasó en ese techo, que investigaran bien todo lo que dijeron sobre el hombre que subió tras mi hermana. Que investigaran sobre la bolsa rota que está en las fotografías, hay una bolsa rota y esa bolsa no estaba rota, que investigaran bien qué pasó y nada más metieran a la cárcel a mis padres nada más porque sí", expresó con dolor el hermano de Camila.

Fabiola, madre de Camila, estaba separada del papá de sus tres hijos y era quien se hacía cargo de ellos, por lo que ahora la responsabilidad recayó en Carmen, la abuela.

Este caso llegó a oídos del presidente en su conferencia del viernes 17, pidió a las autoridades tabasqueñas hacer una revisión.

Entre tanto, la Fiscalía estatal dice que el asunto ya está en manos de un juez de control y será quien decida su desenlace.