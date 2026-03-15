Camión cargado de madera choca contra vivienda en Oaxaca; hasta el momento reportan dos fallecidos

Un camión cargado de madera perdió el control y se impactó contra una vivienda la tarde de este sábado en el municipio de Guelatao de Juárez, en la región de la Sierra Juárez de Oaxaca, dejando hasta el momento un saldo de dos personas fallecidas y varios lesionados.

Accidente deja dos personas sin vida en Oaxaca

De acuerdo con un comunicado del Gobierno estatal, tras el accidente se activó un operativo de emergencia en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades municipales, con el objetivo de brindar atención inmediata a las víctimas y reforzar la presencia de ambulancias, así como de personal médico y paramédico en la zona.

Respecto al accidente automovilístico en Guelatao de Juárez, región Sierra Juárez, donde un camión tipo trocero perdió el control e impactó contra una vivienda.



He girado instrucciones inmediatas:



1.Asegurar la atención médica necesaria en el Hospital de Ixtlán.



2.Gestionar de… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) March 15, 2026

Las autoridades confirmaron que ocho pacientes reciben atención médica en el Hospital de Ixtlán, mientras que una persona con heridas de gravedad fue trasladada al Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” para recibir atención especializada.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que se les dará la atención médica necesaria para los lesionados, así como gestionar el traslado de pacientes a hospitales de la ciudad de Oaxaca conforme a la disponibilidad y prioridad médica.

Comunicado del Gobierno de Oaxaca sobre el accidente de la tarde del sábado|Captura de pantalla

Asimismo, señaló que las instancias del gobierno mantienen activo el protocolo de emergencia para garantizar el apoyo integral y el traslado oportuno de los afectados.

Las autoridades estatales informaron que continúan las labores de atención médica y coordinación entre cuerpos de emergencia para apoyar a las víctimas y sus familias, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente que terminó en un trágico choque contra la vivienda.

Información en desarrollo...

