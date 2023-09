Campañeando: ¿La mujer sin miedo? Xóchitl Gálvez reconoce “errores” en su trabajo de titulación

La aspirante por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, reconoció errores en su trabajo de titulación como Ingeniera y hasta adelantó que, sin importar el resultado, acatará la sanción que considere la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Será ‘la mujer sin miedo’ para la oposición? pues hasta aseguró que, en caso de ser necesario, hará una nueva tesis.

Morena le entró al tema y aprovechó para compartir otros “errores” de Xóchitl, pero no precisamente en su carrera acádemica, sino en la política. Además, el partido afirmó que ellos no le copian a nadie, en efecto, pero ah como repiten, para muestra el “no mentir, no robar y no traicionar” de todos sus gobernadores.