¿Control total del Gobierno? Nueva CURP con biométricos y geolocalización

El Senado mexicano ha aprobado el uso obligatorio de una Clave Única Digital con datos biométricos, lo que ha despertado preocupación entre ciudadanos, legisladores de oposición y especialistas en derechos digitales. Esta nueva medida, respaldada por la mayoría legislativa, busca vincular la CURP a información como huellas dactilares, iris, rostro y geolocalización en tiempo real, lo que algunos advierten podría abrir la puerta a una vigilancia masiva sin precedentes.

¿La CURP con datos biométricos y uso obligatorio?

Ahora, realizar cualquier trámite público o incluso adquirir productos como un teléfono celular requerirá presentar esta nueva CURP biométrica.

“El teléfono es parte de una agenda personal y no estoy de acuerdo en que tengan información de uno. Me sentiría espiada, violada, y que mis derechos no son respetados”, comentó Natalia al ser entrevistada.

La medida fue avalada por senadores de Morena y partidos aliados, a pesar del rechazo de representantes del PAN, PRI y organizaciones civiles que consideran esta acción un riesgo para la privacidad y un paso hacia el control absoluto del ciudadano por parte del Ejecutivo.

Senadores advierten sobre exceso de poder

“Con la CURP van a tener la radiografía de toda tu vida. Perdemos el derecho a la privacidad”, aseguró el senador Agustín Dorantes, del PAN. Por su parte, la senadora Claudia Anaya, del PRI, criticó que el gobierno no haya demostrado capacidad para proteger los datos personales que ya tiene en su poder.

Ambos legisladores coincidieron en que la Agencia de Transformación Digital tendrá la facultad de solicitar la geolocalización de cualquier ciudadano sin orden judicial, lo que despierta serias dudas sobre los límites del Estado en un régimen con poco contrapeso legislativo y judicial.

El riesgo de filtraciones y uso indebido de datos

Además del problema del control, el temor más inmediato es el pobre historial del Gobierno para proteger la información ciudadana. Casos pasados de filtraciones masivas y bases de datos vulnerables alimentan la crítica.

“¿Quién va a sancionar al gobierno cuando falle? El gobierno no se castiga a sí mismo. ¿Y si venden nuestros datos en la web negra?”, cuestionó Anaya.

¿Hacia un Estado total?

Analistas como Juan Puebla señalan que esta política es parte de una estrategia más amplia de centralización del poder: “Estamos virando hacia un gobierno vigilante, obeso, presente en todas las dimensiones de nuestra vida. La esfera privada está desapareciendo”.