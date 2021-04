Luis Miguel cumple 51 años este 19 de abril y así lo puedes celebrar

Este lunes 19 de abruil celebramos el cumpleaños número 51 de Luis Miguel, sin lugar a dudas, uno de los cantantes más queridos y polémicos de la farándula mexicana.

La vida del ‘Sol de México’ siempre ha estado rodeada por misterios y polémica. A la fecha, sigue siendo un misterio lo que pasó con su madre, Marcela.

Todos hemos cantado alguna de las canciones de Luis Miguel, así que, para celebrar un año más de vida del intérprete, te dejamos con algunas de las canciones más emblemáticas de esta polémica pero talentosa estrella.

‘Decídete’

Esta canción fue lanzada en 1983, cuando Luis Miguel tenía apenas 13 años de edad. El tema fue el primer sencillo del álbum homónimo, su tercera producción como profesional tras los dos primeros álbumes que lanzó en 1982: ‘Directo al Corazón’ y ‘1+1=2 Enamorados’.

La versión original de esta canción estuvo manchada por la polémica, pues algunos países de Latinoamérica la prohibieron por el contenido sexual explícito de la letra, considerado inapropiado para un cantante de esta edad.

Luis Miguel - Decídete (Video Oficial)

‘Cuando Calienta el Sol’

Esta canción es quizás el sencillo más recordado del séptimo álbum de estudio del ‘Sol de México', ‘Soy Cómo quiero Ser’, en referencia al tema más recordado del padre de Luis Miguel, Luisito Rey. Esta canción es un cover de ‘Love Me with All Your Heart’, original del legendario Ray Charles.

Luis Miguel - “Cuando Calienta el Sol” (Video Oficial)

‘La Incondicional’

El video de esta canción es uno de los más emblemáticos para una canción de un intérprete mexicano. En él, podemos ver a Luis Miguel en el Colegio Militar, entrenando para pilotar aeronaves de combate de la Fuerza Aérea Mexicana. Este video también nos regaló una escena épica: soldados hacen el casquete militar al ‘Sol de México’, dejando de lado su espectacular cabellera larga.

Luis Miguel - “La Incondicional” (Video Oficial)

‘Será que No me Amas’

Canción incluida en el álbum ’20 Años’, con el que el ‘Sol de México’ celebró sus 20 años de vida. Esta canción, original de los Jakcson Five, se convirtió en una de las infaltables de todas las discotecas en la época de los noventa por su alegre ritmo y el peculiar estilo de Luis Miguel.

Luis Miguel, Será Que No Me Amas, Festival de Viña 1994

‘Suave’

Esta canción es la primera pieza de ‘Aries’, álbum que Luis Miguel lanzó en 1992, a sus 22 años de edad. A estas alturas, el cantante ya era una estrella global.



Luis Miguel - “Suave” (Video Oficial)

‘Hasta que me Olvides’

La historia detrás de esta cancón fue revelada apenas este fin de semana, con el estreno de la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la Serie’. Original de Juan Luis Guerra, Luis Miguel accedió a cantarla por la insistencia de su mánager, Hugo López.

Luis Miguel Hasta Que Me Olvides (HD) 1994

