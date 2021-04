Candidato de Morena en Huetamo es buscado por la DEA

El candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, Rogelio Portillo Jaramillo, se encuentra en la lista de los más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos por tráfico de drogas.

De acuerdo con información de la propia DEA en su portal web, el aspirante está clasificado como fugitivo por el presunto delito de conspiración para importar, distribuir y fabricar drogas en territorio estadounidense, específicamente en Houston, Texas.

Portillo Jaramillo está en la lista de candidatos que contenderán el próximo 6 de junio por una de las 112 alcaldías y presidencias municipales del estado de Michoacán por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

¿Qué dice la ficha de la DEA?

La ficha que se encuentra en la página web de la DEA indica que es un sujeto “armado y peligroso”, que tiene ojos color verde, tez blanca y ronda en los 41 años y la localidad en donde se le busca es en Houston, Texas.

El candidato de Morena, conocido como “El Canario”, ha sido señalado por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Tras el señalamiento de la DEA, Portillo Jaramillo negó tener vínculos con cualquier actividad relacionada con el narcotráfico y dijo que no es buscado por la DEA, además de que dejó en claro que es el candidato oficial de Morena para la alcaldía de Huetamo.

“Se han publicado videos acerca de muchas cosas de mi persona, dicen que me busca la DEA, pero yo soy el candidato oficial y legal de Morena. Yo no sé cómo no me han encontrado si mi teléfono es público y aquí estoy con todos ustedes”, indicó.

Hasta el momento, Morena no se ha pronunciado sobre la situación judicial de su candidato en Estados Unidos.

Cabe mencionar que en el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, la DEA ha informado que tiene presencia significativa en 23 de los 32 estados de México, mayormente en el centro del país y ubicaciones estratégicas en la frontera con Estados Unidos.

Ha indicado que la organización se dedica a la fabricación y distribución de grandes cantidades de fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína.

