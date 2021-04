Fallo del Tribunal es excesivo, pero debe respetarse: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al pueblo de Guerrero y de Michoacán que no se desanimen, después de que el Tribunal del Poder Judicial de la Federación canceló las candidaturas de Félix Salgado y de Enrique Morón, falló que calificó como excesivo pero que debe respetarse.

“Decirles que no se desanimen y al mismo tiempo que no se exalten, hay que actuar con la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. En la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación”, dijo el presidente López Obrador al ser cuestionado por la resolución del Tribunal Electoral.

El presidente López Obrador consideró un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral, es un “golpe a la democracia a la incipiente democracia mexicana”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ calificó como un exceso y un golpe a la democracia que el #TribunalElectoral mantuviera la cancelación de las candidaturas a la gubernaturas de #Michoacán y #Guerrero pic.twitter.com/ZMAdJBjtJ6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2021

“Fue un golpe a la democracia, porque la democracia es el respetar la voluntad del pueblo, en la democracia es el pueblo el que decide, el pueblo es el que manda”, agregó el mandatario federal al insistir en que no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo, como en otros casos, y se les quitó el derecho a elegir.

“Tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribunal actuaron de manera antidemocrática y esto se explica, porque estos organismos como otros vienen del antiguo regimen antidemocratico”, dijo el presidente López Obrador, quien agregó que a pesar del agravio, los ciudadanos de Guerrero y Michoacán deben seguir adelante sin desmoronarse.

AMLO pide sustituir candidatos y seguir adelante

“Un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional, es un acto de provocación y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad. No engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y la violencia”, agregó el mandatario federal.