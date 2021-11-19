Miles de cangrejos cubren caminos y puentes de isla en Australia

Primero ratones y ahora cientos de cangrejos inundan las calles y caminos de una isla en Australia Occidental.

Se trata de la migración de cangrejos rojos (Gecarcoidea natalis) que descendieron a la isla de Navidad, en Australia y se dirigen hacia el océano para reproducirse.

Cada año entre los meses de octubre y noviembre, cuando inician las temporadas de lluvias, la isla se inunda de cangrejos rojos, los cuales migran desde los bosques hacia las costas de Australia.

Aunque el objetivo de los cangrejos es llegar al océano, donde se aparearán, en su camino encuentran diversos obstáculos, principalmente en las carreteras, donde mueren.

🎅🦀 Merry Crabsmas 🦀🎅



The #crabcollab that 2021 has been waiting for: Christmas Island red crabs x Crab Rave 🎉.



Migration season means crabs are raving all over the island 🏝️, from the heaving #crabbridge 🦀🌉 to the roads.



📹 Chris Bray

🎵 @NoisestormMusic & @Monstercat pic.twitter.com/AwhSocxFKR — Parks Australia (@Parks_Australia) November 9, 2021

Cangrejos migran para aparearse en Australia

De acuerdo con expertos animales de Australia, los cangrejos buscan llegar al océano donde iniciará el proceso de apareamiento.

Los cangrejos machos al llegar al mar entran al agua para recuperar la humedad perdida en el camino, posteriormente, cavan las madrigueras en donde se colocarán los huevos por parte de las hembras, que se estima, llegan a poner hasta 100 mil.

Debido a la migración de los cangrejos, autoridades de la isla de Navidad cierran carreteras para permitir el paso de los crustáceos, además colocan señalamientos y letreros luminosos para evitar que los autos aplasten a estos animales.

A la migración de los cangrejos se le considera una de las más espectaculares del reino animal, porque atrae el turismo hacia esta isla de Australia, ya que incluso autoridades y la población se preparan para que los cangrejos puedan llegar con vida y seguros a las playas.

Según datos del Parque Nacional de la isla de Navidad en Australia, hay al menos 50 millones de cangrejos.

La migración de este tipo de cangrejos en la isla de Australia se relaciona con el ciclo de la luna, debido a la influencia sobre las mareas, ya que los crustáceos buscan llegar hacia el mar y así aumentar las posibilidades de supervivencia.