“Canibalismo celeste” | ¿Venus se comió a su propia luna? Esto reveló un estudio

La nueva investigación, publicada por The Astrophysical Journal, demuestra que ninguna teoría sobre la luna de Venus, es viable con otras teorías antes establecidas por diversos científicos y expertos sobre el tema.

Una de las primeras, hablaba sobre que Venus posiblemente tuvo una luna en algún momento, la cual fue impactada por un objeto masivo que la destruyó. Otras teorías se centraban en la idea de que Venus nunca sufrió una colisión que formara una luna.

Por ello, el astrofísico de la Universidad de California, Riverside (UCR) Stephen Kane, mencionó que su nueva hipótesis demuestra que Venus no necesitó una catástrofe para llegar a lo que vemos hoy.

¿Qué dicen los cientifos sobre este fenónemo astronómico?

Los científicos pueden medir con precisión la distancia entre la Tierra y la Luna gracias a los espejos que dejó el alunizaje del Apolo 11 de la NASA.

"Sabemos que la Luna se aleja lentamente del planeta, a un ritmo de unos cuatro centímetros al año", afirmó Kane, citada por la UCR.

Este distanciamiento, explicó Kane, se produce porque la Tierra gira a una velocidad relativamente alta, con un ciclo de 24 horas. Por lo que, la energía de esta rotación se transfiere a la Luna, provocando su alejamiento.

¿Cómo se logró llegar a esta nueva hipótesis?

En el caso de Venus, para poner a prueba esta idea, Kane creó modelos informáticos basados en la física de cómo interactúan los cuerpos planetarios a través de la gravedad. Primero reprodujo la evolución de la Tierra y su luna para asegurarse de que el modelo representara con precisión un sistema conocido.

Luego, varió la velocidad de rotación de Venus y el tamaño de sus hipotéticas lunas, probando lunas con masas que oscilaban entre la mitad y diez veces la masa de la Luna terrestre.

En la mayoría de las simulaciones, el resultado fue el mismo: la luna chocó contra Venus. Y cuanto más masiva era la luna, más rápido chocaba.

Este hallazgo no prueba que Venus haya tenido una luna. Kane cree que pudo haberla tenido, pero si llegó a formarse, sigue siendo una incógnita. El estudio en sí demuestra que, si Venus alguna vez tuvo una luna, esta no pudo haber existido indefinidamente.

I'm very excited to share my latest paper about why Venus has no moon. In almost every scenario, a hypothetical Venus moon spirals inward and is destroyed at the Roche limit. Venus' lack of moon may thus be a natural consequence of its slow spin. https://t.co/me4U3L5TfN pic.twitter.com/Hx4ZxZLXkj — Stephen Kane (@ExoCytherean) August 27, 2026

¿Entonces Venus se comió a su propia luna?

La respuesta, que solo se ha manejado como una nueva teoría, indica que podría encontrarse bajo la superficie.

Los científicos creen que nuestra Luna se formó tras una colisión masiva al principio de la historia del planeta, y estudios sísmicos han revelado estructuras inusuales en las profundidades de la Tierra que podrían ser vestigios de ese evento.

Mediciones similares en Venus podrían ofrecer pistas sobre si alguna vez absorbió una luna. Dicha colisión también podría ayudar a los científicos a comprender otro misterio de larga data sobre Venus: si el vecino planetario más cercano a la Tierra fue alguna vez capaz de albergar vida.

Finalmente, los hallazgos de Kane sugieren que incluso los planetas capaces de formar lunas podrían no ser capaces de conservarlas. Los cuerpos celestes con rotación lenta podrían hacer que sus lunas se desplacen en espiral hacia su superficie, alterando drásticamente los planetas en el proceso.

Con información de la Univeridad de California, Riverside