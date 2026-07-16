Noche de caos en ZMG deja a un joven agredido por su propio padre en San Martín de las Flores

El caos se desató este madrugada, 16 de julio, en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), un joven de 25 años resultó apuñalado y golpeado por su propio padre debido a que lo atacó con un palo y una navaja luego de sostener una acolada discusión, esto en el cruce de las calles Benito Juárez y Vicente Guerrero en la colonia San Martín de las Flores de Tlaquepaque.

Al cabo de un rato, paramédicos de la Cruz Verde arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios a la víctima, quien les relató lo sucedido y acudió con los policías municipales. A pesar de los esfuerzos de los elementos de seguridad, el agresor logró huir antes de que llegaran las autoridades; ahora la Fiscalía del Estado investiga el caso para esclarecer el motivo del ataque y dar con el causante.

Robo a mano armada termina en persecución en Tlajomulco

Un robo a mano armada de una camioneta en el poblado de Santa Anita desató una intensa persecución policial a lo largo de varios kilómetros sobre la avenida López Mateos, la cual concluyó en la calle López Costilla del poblado de San Agustín en Tlajomulco de Zúñiga.

Elementos municipales lograron interceptar la camioneta robada y detuvieron a un hombre de aproximadamente 25 años, a quien se le aseguró un arma de fuego. Sin embargo, aunque se montó un operativo para localizar a otros dos sospechosos que lograron escapar corriendo, no se tuvo éxito y solo el detenido quedó a disposición de la Fiscalía.

Brutal choque frontal en Mariano Otero genera caos; Policía Vial tardó en llegar

Un aparatoso choque frontal entre un sedán blanco y una camioneta gris dejó los vehículos completamente destrozados e invadiendo la avenida Mariano Otero al cruce con Tormenta, en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara, dejando un saldo de dos personas con lesiones regulares, tanto el conductor del sedán y la pasajera de la camioneta.

El conductor del auto blanco presuntamente manejaba en estado de ebriedad e invadió los carriles contrarios. A pesar de que a solo 300 metros del accidente se encontraba instalado un retén de alcoholimetría, ninguna unidad acudió a abanderar el siniestro para evitar otro percance; fue hasta 40 minutos después que arribaron dos unidades de la Policía Vial.