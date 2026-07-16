De una guardería en Nuevo León hasta Coahuila; así terminó la búsqueda de los dos menores desaparecidos en San Nicolás

Los hermanos gemelos Hari y Kali, de 3 años de edad, fueron localizados con vida en Saltillo, Coahuila, después de permanecer desaparecidos tras ser retirados sin permiso presuntamente por su padre de una guardería en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El hallazgo de los menores puso fin al operativo de búsqueda que se desplegó en ambas entidades.

La Fiscalía de Coahuila confirmó que los menores fueron encontrados en buen estado de salud y sin lesiones aparentes; durante el mismo operativo fue detenido un hombre de 31 años, quien presuntamente es el padre de los niños y cuya situación jurídica será definida conforme avancen las investigaciones.

La búsqueda de los menores desaparecidos terminó en Saltillo tras más de un día de incertidumbre

El caso comenzó cuando la madre denunció que los menores habían sido retirados sin su autorización del Centro Infantil Arnold Gesell, ubicado en la colonia Hacienda de Santo Domingo, en San Nicolás; desde ese momento solicitó ayuda a las autoridades y difundió el caso en redes sociales para ampliar la búsqueda.

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Las investigaciones derivaron en un operativo conjunto entre corporaciones de Nuevo León y Coahuila. Finalmente, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, junto con personal del Centro de Control y Comando (C2), el Agrupamiento Bancario y el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, localizaron a los niños sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de la colonia Saltillo 400.

Los menores se encontraban junto a un adulto en el exterior de una tienda de conveniencia; tras confirmar su identidad, fueron resguardados para iniciar la revisión médica establecida en los protocolos de protección infantil.

El padre fue detenido; fiscalías mantienen abierta la investigación

Después de la localización, las autoridades de Coahuila ejecutaron la detención del hombre que presuntamente trasladó a los menores fuera de Nuevo León. La Fiscalía informó que ya se realizan los trámites de colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para continuar con la investigación y el traslado de los niños.

La denuncia presentada por la madre señalaba como presunto responsable al padre de los menores; en su testimonio también afirmó que ambos permanecen separados desde hace más de un año y que él vive en situación de calle y trabaja como malabarista en cruceros del área metropolitana de Monterrey; esas afirmaciones forman parte de la denuncia y serán valoradas dentro de la investigación.