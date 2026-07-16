Todo empezó con una herida… y terminó en el primer caso de gusano barrenador en una persona

Un hombre que vive en Puerto Vallarta, Jalisco, fue identificado como el primer caso de gusano barrenador en humanos relacionado con ese municipio. Aunque el diagnóstico se realizó en la comunidad de Rosa Morada, en Nayarit, las autoridades sanitarias precisaron que el paciente tiene más de 15 años radicando en territorio jalisciense, por lo que el caso fue registrado oficialmente para Jalisco.

El paciente llegó con una lesión infectada en el brazo. Tras realizarle estudios de laboratorio, se confirmó la presencia del gusano barrenador. La Secretaría de Salud de Nayarit explicó que únicamente actuó como entidad notificante, mientras que el seguimiento epidemiológico corresponde a Jalisco.

¿Por qué el caso de gusano barrenador fue registrado para Jalisco?

Las autoridades de Salud detallaron que, aunque la atención médica ocurrió en Nayarit, el paciente reside de forma permanente en Puerto Vallarta, por lo que el caso se contabiliza para el estado de Jalisco.

El hallazgo mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de ambas entidades, especialmente por el riesgo que representa para personas que trabajan en actividades ganaderas o tienen contacto frecuente con animales.

¿Cómo se transmite el gusano barrenador a las personas?

De acuerdo con las autoridades de Salud, el contagio puede ocurrir cuando una persona tiene heridas expuestas y entra en contacto con animales infestados por larvas de la mosca del gusano barrenador.

Por ello, se recomienda:



Cubrir cualquier herida antes de manipular ganado.

Revisar constantemente a los animales para detectar lesiones con larvas .

. Buscar atención médica inmediata si una herida presenta dolor, secreción o la presencia de organismos.

Reportar casos sospechosos a las autoridades sanitarias.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué preocupa?

El gusano barrenador es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales y, en casos poco frecuentes, también de personas. Al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo, lo que puede provocar infecciones graves si no se recibe atención médica oportuna.

Las autoridades insistieron en reforzar las medidas sanitarias en ranchos y unidades de producción pecuaria para evitar nuevos casos y contener la propagación de esta plaga.

