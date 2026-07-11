Ataque directo a pareja en Tlaquepaque deja un fallecido y una mujer lesionada

Una noche con un incidente lamentable es lo que se vivió en la Zona Metropolitana de Guadalajara luego de que una pareja fuera atacada por un sujeto que agredió de manera directa a los dos. Aquí los detalles.

Hombre ataca directamente a pareja en Tlaquepaque

Se reportó que durante la noche y madrugada, en Guadalajara, específicamente en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, ocurrió una agresión a una pareja, dejando un saldo de un hombre muerto, de aproximadamente 25 años de edad, muerto tras el ataque y una mujer de 23 años lesionada.

🔴#IMPORTANTE | Una pareja fue víctima de una agresión con arma de fuego en la Col. Cofradía en San Pedro Tlaquepaque, el hombre perdió la vida y la mujer se encuentra lesionada.



Con información: @jlorecita27 pic.twitter.com/CKqt9fupl4 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 11, 2026

Lo que se ha informado por parte de las autoridades es que, justo en esa colonia que lleva por nombre la Cofradía, en San Pedro Tlaquepaque, se encontraba dicha pareja, cuando de pronto llegó un sujeto y los agredió de manera directa. Hasta este momento se desconoce la identidad del atacante así como la o las razones que pudo tener para cometer dicho delito.

Autoridades inician investigaciones para esclarecer el ataque

Las autoridades han confirmado el inicio de una carpeta de investigación con el fin de esclarecer la agresión ocurrida recientemente en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos tuvieron lugar en el cruce de las calles 16 de Septiembre y 14 de Febrero, por lo que ya se llevan a cabo las indagatorias necesarias para determinar las causas de lo sucedido y dar con los responsables.