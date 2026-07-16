¡Les cierran su minita de oro! Fiscalía de Oaxaca elimina los depósitos municipales y se hace cargo de los autos robados

El pasado 15 de julio del 2026, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ofreció una conferencia de prensa para informar que eliminaría de manera inmediata los depósitos municipales de autos asegurados con el fin de frenar la corrupción entre los funcionarios locales, los cuales usaban los carros para trasladarse.

De acuerdo con su comunicado, las autoridades locales ahora asumirán el control directo de las unidades y establecerán un nuevo esquema digital y exprés para que el auto regrese íntegramente a cada uno de sus dueños.

¿Cómo recuperar un auto robado en Oaxaca?

Según el titular de la Fiscalía General, Bernardo Rodríguez Alamilla, la devolución exprés tomará solo 72 horas y asegura que todo auto recuperado será devuelto a su propietario legítimo en un plazo máximo de 3 días una vez que se acredite legalmente el origen del vehículo.

Asimismo, se habilitará una plataforma digital donde cualquier ciudadano podrá verificar el estatus de sus autos robados y recuperados sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas de la Fiscalía, siendo así el primer padrón público en línea en la entidad, el cual está previsto que se habilite la próxima semana.

Finalmente, se creará un área de verificación gratuita para que los ciudadanos confirmen si un auto tiene reporte de robo antes de comprarlo, el cual funcionará mediante una cita en el Centro de Atención en Línea y fungirá como un servicio de revisión pre-compra.

¿Qué pasará con los corralones municipales?

Cabe destacar que, la Fiscalía de Oaxaca impulsará una reforma legislativa para establecer tarifas y obligaciones a los servicios de arrastre y resguardo en los actuales corralones municipales, esto con el fin de evitar cobros excesivos actuales tanto de las grúas como de los depósitos.

Asimismo, las carpetas de investigación por los delitos patrimoniales se digitalizarán con el objetivo de reducir el tiempo de resolución de 3 años a un máximo de 3 meses. Finalmente, la autoridad se aseguró que el 90% de los autos robados, pero recuperados en Oaxaca, pertenecen en realidad a las aseguradoras (OCRA) y no como tal a los particulares.

En caso de que requieras más información, las autoridades aseguraron que brindarán atención gratuita 24/7, donde fortalecerán el Centro de Atención en Línea tanto vía telefónica como WhatsApp para recibir denuncias anónimas, quejas y seguimiento de las carpetas actuales.