La disputa por Tecate recrudece; guerra entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG golpea a las autoridades

La disputa entre grupos del crimen organizado por el control de Tecate, Baja California , volvió a quedar bajo los reflectores después del ataque armado contra la regidora María de Jesús Quijada Maldonado, quien resultó herida junto con su hija menor de edad; su esposo murió durante la agresión.

El atentado ocurrió en un municipio considerado estratégico para las organizaciones criminales por su cercanía con la frontera entre México y Estados Unidos.

Mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque, especialistas y autoridades han documentado que distintos grupos delictivos mantienen una confrontación por el control de rutas utilizadas para el trasiego de droga y la distribución de sustancias sintéticas, escenario que ha incrementado la violencia en la región.

¿Por qué Tecate es un punto clave para los grupos criminales?

Además de su ubicación fronteriza, Tecate se ha convertido en un territorio disputado por organizaciones que buscan controlar el paso de droga hacia Estados Unidos y la venta de metanfetamina, conocida como cristal, en distintas comunidades del municipio.

Entre los grupos que han operado en la zona se encuentran Los Rusos, Los Rugrats, Gente del Guano y el Cártel de Caborca, organizaciones que durante años fueron identificadas como aliadas del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, el panorama cambió cuando Salomón Barragán, alias “El Salo”, rompió con esa estructura criminal y pasó a operar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque posteriormente fue detenido, las autoridades consideran que la organización que encabezaba mantiene presencia en la región.

Las investigaciones también han señalado que esta confrontación ha incluido convoyes armados, sistemas de videovigilancia clandestinos y ataques dirigidos contra distintos objetivos.

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En #Tecate, Baja California, distintos grupos criminales se disputan rutas de droga y venta de cristal.



Algunos trabajan para el Cártel de Sinaloa, pero tras la ruptura de “El Salo” con ellos y su paso al Cártel Jalisco, la violencia se intensificó.



El ataque contra la regidora… pic.twitter.com/fjkUHDEd8j — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2026

El atentado contra una regidora volvió a exhibir la violencia en Tecate

Fue la tarde del martes cuando vecinos de la colonia La Hacienda reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego; al llegar al lugar, cuerpos de emergencia encontraron a tres personas heridas dentro de un vehículo.

La regidora María de Jesús Quijada Maldonado y su hija fueron trasladadas para recibir atención médica, mientras que Jesús Pereira, esposo de la funcionaria, murió en el lugar.

Posteriormente, familiares informaron que tanto la regidora como la menor permanecen fuera de peligro; la edil fue trasladada a un hospital en Estados Unidos para continuar con su atención médica especializada.

Tras la agresión, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en Tecate para ubicar a los responsables; sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas detenidas.