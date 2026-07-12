Choque de horror: Accidente en la Guadalajara- Tepic deja 9 fallecidos y una persona detenida

¡Última hora! Se registra un aparatoso accidente automovilístico en la autopista Guadalajara-Tepic a la altura de Plan de Barrancas, dejando como saldo de 9 personas fallecidas, entre ellos dos menores de edad, informó Protección Civil de Jalisco.

El conductor de la unidad fue detenido por las autoridades. Mientras que 10 personas resultaron lesionadas. En el accidente se incendiaron siete vehículos, dos de los cuales eran camiones de carga.

#AlertaVial | Se regitró un fuerte accidente e incendio en la autopista Guadalajara–Tepic, en el tramo Plan de barrancas, con dirección a Tepic.



Toma precauciones si circulas por la zona.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/q2mvtjWZBc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 12, 2026

Afectaciones viales por choque en la Guadalajara-Tepic

El grave choque provocó afectaciones viales en el kilómetro 069+00 de la carretera Guadalajara-Tepic, colapsando ambos sentidos de la autopista en dirección a Tepic y a Guadalajara.

Actualmente la circulación es lenta en sentido a Guadalajara, por lo que se pide a las y los automovilistas manejar con suma precaución para evitar accidentes en la zona.

🟠 REDUCCIÓN DE CARRILES🟠

Actualización de siniestro

Circulación lenta en sentido a Guadalajara. https://t.co/9jbKtUgeHi — Autopista Gdl Tepic (@GdlTepic) July 12, 2026

Alternativas viales por cierre en la autopista Guadalajara-Tepic

Debido al grave accidente en el kilómetro 69 de la carretera Guadalajara-Tepic; se recomienda a los automovilistas tomas las algunas alternativas viales.

Carretera Libre Guadalajara-Tepic: