Flaviano solo salió a trabajar: adolescentes que asesinaron a conductor en Mexicali podrían recibir esta pena

Las palabras no alcanzan para explicar el horror que vivió Flaviano López, un militar retirado y conductor de plataforma que solo salió a ganarse el sustento del día, sin imaginar que tres adolescentes le quitarían la vida de la manera más cruel posible en Mexicali, Baja California.

El hombre de 50 años desapareció tras aceptar un viaje. Días después, las autoridades reconstruyeron lo ocurrido y confirmaron la detención de tres menores, quienes a pesar de lo que hicieron, solo podrían alcanzar una pena máxima de 5 años.

Cronología del asesinato de Flaviano López: conductor de plataforma desaparecido en Mexicali

La desaparición de Flaviano López alertó a familiares, luego de que se perdiera contacto con él mientras realizaba un viaje como conductor de plataforma en Mexicali.

Aquel 9 de julio, Flaviano aceptó el viaje de una adolescente de 16 años, quien pidió ser trasladada desde el fraccionamiento Villaverde hacia la colonia Satélite, presuntamente para ver a unos amigos.

La joven abordó el auto acompañada de su hermano de 15 años y de otro menor de 13 años. Según las investigaciones, durante el trayecto, uno de ellos le disparó en la cabeza con un arma de fuego para después tirar su cuerpo en unos matorrales.

Encuentran sin vida a Flaviano López; adolescentes son identificados

La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, informó que después de quitarle la vida, los adolescentes trasladaron el cuerpo hasta la zona de Villas del Colorado.

La funcionaria detalló que, además de ocultar el cuerpo, los menores presuntamente lo desnudaron y grabaron un video mientras hacían "bromas macabras".

Ante esto, las autoridades calificaron los hechos como un acto de extrema violencia, al señalar que existió humillación y una grave falta de respeto hacia el cuerpo de Flaviano López.

Tras las investigaciones, los tres menores fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades. Pero la justicia no entiende de crueldad, y al tratarse de jóvenes que no llegan ni a los 18 años, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes los ampara.

¿De qué delitos están acusados los tres adolescentes?

La Fiscalía del Estado informó que los tres enfrentan un proceso por los delitos de homicidio calificado con alevosía, robo de vehículo y delitos relacionados con el tratamiento del cuerpo de la víctima.

Además, trascendió que dos de ellos son hijos de una mujer vinculada a proceso desde abril por los delitos de homicidio y secuestro, identificada como Selina “N”.

Una crueldad sin límites: la pena máxima que alcanzarán los menores en Mexicali

Al tratarse de menores de edad, el proceso se rige por la legislación especializada para adolescentes. Por lo que la pena máxima que podrían recibir sería de hasta tres años o 5 años , dependiendo de la edad de cada uno de los involucrados.

Esta ley contempla que los menores no vayan a prisión por los delitos de los que se les acusan, sino que impone medidas de orientación e internamiento en centros especializados.

Por la gravedad del crimen y sentencias que parecen chiste, conductores de plataformas, taxistas y exmilitares realizaron una caravana y posteriormente se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir justicia y todo el peso de la ley.

