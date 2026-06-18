VIDEO: ¡Al ritmo del K-Pop! Aficionados coreanos bailan ‘Gangnam Style’ en taquería de Guadalajara

¡Los coreanos siguen conquistando Jalisco! En redes sociales, se viralizó un video que muestra a un grupo de aficionados provenientes de Corea del Sur, cantando a todo pulmón la emblemática canción de 'Gangnam Style'; las imágenes divirtieron a miles de usuarios.

Mexicanos y coreanos se unen: Así se vivió el 'Gangnam Style' en taquería de Guadalajara

En el video, publicado en redes sociales, se puede ver una taquería llena de gente, adornada con banderas de todos los países que participan en el Mundial 2026, mientras que en la pantalla del restaurante se reproduce 'Gangnam Style'.

Al sonar la canción, un grupo de coreanos vestidos con playeras de su Selección, explotan de emoción. Uno de ellos abre los brazos y con una sonrisa, empieza a cantar y a bailar la canción surcoreana, mientras otros se ríen.

Poco a poco comienzan a pararse de sus asientos para unirse al la celebración, invitando a que otros comensales se unan para cantar con ellos.

En las imágenes se puede ver como hay algunos mexicanos mezclados entre ellos, que brincan y bailan al ritmo de Gangnam Style, acompañando a los surcoreanos en la fiesta.

Incluso se puede escuchar como la canción de K-Pop es coreada por casi todos los clientes del establecimiento, mientras aplauden, gritan y tocan sus trompetas.

En ambiente en Guadalajara es cortesía de los coreanos 🇰🇷 así se la pasaron en una taquería. 👇🏼👀 pic.twitter.com/YcYdtUvSAk — Karla Uzeta (@Karla_Uz) June 18, 2026

La afición surcoreana se roba el corazón de los mexicanos en Mundial 2026

"Corea, Corea, Corea". En lo que va del Mundial 2026, la afición surcoreana se ha robado la atención de millones de mexicanos, al ver como disfrutan de la cultura de nuestro país, participando en todas las actividades y divirtiéndose en ellas.

En redes sociales se han compartido varios videos en los que muestran a las y los coreanos disfrutando de los cantaritos y de la lucha libre en Guadalajara, Jalisco.

“Todos son súper amables y nos han apoyado mucho (..)Fuimos al primer partido de Corea y toda la gente de Guadalajara nos estuvo apoyando”, declaró Sayun, aficionada coreana que disfruta de las tierras tapatías, durante una entrevista para Azteca Noticias.