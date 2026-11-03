¡Pesaba 70 kilos! Vecinos capturan oso en Coahuila; así fue como lo liberaron (VIDEO)

Habitantes del municipio de Francisco I. Madero en el estado de Coahuila realizaron una captura impresionante: atraparon a un oso de alrededor de 70 kilogramos.

¿Cómo fue la captura del oso en Francisco I. Madero, Coahuila?

El hecho ocurrió el 30 de octubre de 2026 en la comunidad Finisterre. El mamífero había entrado a un corral de animales en un predio privado, según reportaron los vecinos.

Las autoridades recibieron un reporte alrededor de las 18:30 horas de lo que había sucedido, donde los habitantes de la zona informaron que habían capturado al oso.

Evaluación médica y estado de salud del oso en Coahuila

Tras ello, la Coordinación de Protección Civil del Estado, región Laguna, llegó a la zona y, junto a un médico veterinario, realizó una valoración del oso, se trataba de un ejemplar macho de alrededor de 70 kilogramos de peso y que tenía buen estado de salud.

El personal especializado determinó que, debido al tamaño y las condiciones en las que estaba, era posible su liberación ese mismo día.

Alrededor de las 3:00 horas del 31 de octubre, las autoridades terminaron las actividades para liberar al oso, sin que ocurrieran mayores complicaciones. El lugar de la liberación del mamífero será reservada y sólo podrá ser dada a conocer por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con el fin de proteger su seguridad y el bienestar del oso.

Recomendaciones de Protección Civil ante el avistamiento de fauna silvestre

La Coordinación de Protección Civil de Coahuila, delegación Laguna, pidió a la población que, en caso de ver animales silvestres como un oso, no se acerque a dichos ejemplares y reporte su presencia a las autoridades, con el fin de que personal capacitado atienda la situación.

