La reserva norteña que alberga al oso negro en México y puedes visitar por menos de 90 pesos para hacer senderismo

Si buscas un plan para disfrutar de la naturaleza sin gastar de más, la reserva ecológica de Chipinque es una excelente opción. Puedes recorrer este espacio por menos de 90 pesos, convirtiéndolo en un destino accesible para quienes desean practicar senderismo y conocer de cerca la riqueza natural de este lugar.

¿Dónde está Chipinque y cómo llegar?

El parque Ecológico Chipinque se encuentra en la Carretera a Chipinque Kilómetro 2.5, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, dentro de la Sierra Madre Oriental y a pocos minutos de la zona metropolitana de Monterrey.

Si viajas en automóvil, el acceso más sencillo es desde el punto conocido como “Los Tubos”, ubicado en el cruce de las avenidas Vasconcelos y Gómez Morín, en San Pedro Garza García.

Desde ahí, solo debes de conducir por la avenida Gómez Morín en dirección sur, como si fueras hacia la montaña, siguiendo los señalamientos viales que conducen directamente a la entrada del parque.

Quienes prefieran el transporte público pueden abordar la Rut 130, que llega al cruce de las avenidas Vasconcelos y Gómez Morín. Desde ese punto, la opción más práctica es tomar un taxi para completar el trayecto hasta Parque Ecológico Chipinque.

Si te hospedaste en el hotel de Monterrey o en San Pedro Garza García, también puedes solicitar un taxi en recepción. La mayoría de los hoteles ofrecen este servicio o pueden ayudarte a gestionar el traslado hasta la reserva.

¿Qué puedes hacer en la reserva de Chipinque?

En Chipinque encontrarás actividades para todas las edades, desde recorridos por los senderos rodeados de bosque hasta miradores con vistas panorámicas de Monterrey:



Áreas recreativas

Miradores

Yoga

Gimnasio

Senderismo

Observación

Ciclismo

¿Cuánto cuesta la entrada a Chipinque?

Si planeas visitar Chipinque, toma en cuenta que el parque abre todos los días del año, incluidos fines de semana, días festivos y periodos vacacionales. El horario de acceso es de 5:30 de la mañana a 9:00 de la noches.

El último ingreso para vehículos es las 7:00 p.m, mientras que peatones y ciclistas pueden entrar hasta las 8:00 p.m. Para disfrutar del recorrido de manera segura, se recomienda respetar los horarios establecidos y seguir el código de convivencia del parque.

En cuanto al costo, la cuota de recuperación es de 88 pesos por personas. Si ingresan dos personas, el precio es de 78 pesos por cada una, y para grupos de tres personas o más, la tarifa baja a 68 pesos por visitante.

Además, quienes accedan en carro deberán cubrir un cargo adicional de 50 pesos por vehículo, el cual se paga directamente en la caseta de entrada.