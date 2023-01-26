Pasa 17 años en la cárcel por el asesinato de sus papás. Era inocente

Marty Tankleff pasó 17 años en una cárcel de Estados Unidos acusado del asesinato de sus papás; sin embargo, el hombre era inocente. Ya en libertad, Tankleff contó a la BBC su historia y todas las irregularidades en su caso.

Marty fue adoptado por Arlene y Seymour Tankleff desde que nació. Ambos papás le dieron todo su amor desde pequeño. Lo criaron en los suburbios de Long Island, en el estado de Nueva York.

El asesinato de los papás de Tankle

La mañana del 7 de septiembre de 1988, Marty Tankleff, con tan solo 17 años de edad, despertó y encontró a su mamá muerta y a su papá desangrándose en la oficina de su casa. El adolescente llamó al 911 para que los servicios de emergencia atendieran a sus papás.

“Estaba en pánico total, en shock. No hay manera de describir el momento porque lo que me pasó a mí es algo por lo que nadie debería de pasar”, relató Tankleff a la BBC.

Ese momento fue el inició de los años más difícil que pasó, pues las autoridades inmediatamente lo convirtieron en el principal sospechoso del asesinato de sus papás, y después lo sentenciaron a dos cadenas perpetuas por un crimen que no cometió.

El interrogatorio contra Marty Tankleff

El hombre recordó que el interrogatorio de la policía comenzó cuando los policías preguntaron detalles sobre su relación con sus padres o de quién podría ser sospechoso del asesinato.

Today I was at the Polansky Unit (death row) in Livingston, TX trying to save a life. We must stop #juliusjones from being executed. We have the power. If our society, specifically the governor fails, we as a society have failed. @justice4julius @cheetotheleo @juliusjones pic.twitter.com/hThMgBalgn — Marty Tankleff (@xoner8ed) November 17, 2021

Marty mencionó a un socio de su padre, Jerry Steuerman, quien había estado en su casa loa noche del asesinato jugando póquer junto con otros invitados; sin embargo Steuerman le debía una fuerte cantidad de dinero al padre de Marty.

Posteriormente comenzó la pesadilla del hombre cuando la policía comenzó a acusarlo del delito. Dos años después, cuando inició el juicio, una de las pruebas principales que presentó la fiscalía fue una confesión escrita por el detective McCready, y que no tenía la firma de Marty.

"Si tomas a un sospechoso joven, que acaba de vivir algo traumático -lo aislas, lo regañas, abusas de él verbalmente- lo llevas a pensar que solo hay una manera de salir de ese cuarto, y eso requiere decir lo que ellos quieren que diga", explicó el hombre.

La supuesta confesión tuvo un gran peso en el juicio del asesinato de sus papás, por lo que lo sentenciaron a dos cadenas perpetuas consecutivas, cada una con posibilidad de libertad condicional después de 25 años.

Mientras estuvo en prisión, Marty estudió derecho, se convirtió en abogado y contribuyó con su defensa. Tras 14 años preso, y juntar más de 20 testigos y nueva evidencia, la defensa pidió un nuevo juicio, pero la moción fue denegada.

Fue hasta tres años después, que la corte de apelaciones de Brooklyn aceptó revisar el caso. En 2017, la corte retiró la condena contra el hombre, quien ya llevaba 17 años preso, tras resolver que “no existían pruebas suficientes en su contra”.