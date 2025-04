Cardenal condenado por malversación de fondos descarta entrar al cónclave

El cardenal que fue sentenciado por malversación de fondos y fraude por el Vaticano, Angelo Becciu, declaró que no acudirá al cónclave, convocado para el 7 de mayo de 2025, para elegir a un nuevo papa.

Cabe recordar que el religioso fue juzgado por un tribunal del Vaticano y recibió una sentencia de 5 años y medio de prisión. La sentencia fue emitida en diciembre de 2023 y sigue en libertad, tras entrar a un proceso de apelación.

El papa Francisco, quien falleció el 21 de abril de 2025, ya había despedido al cardenal Angelo Becciu en 2020, aunque le permitió conservar tanto su título como su departamento en la Ciudad del Vaticano.

“Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia (...), he decidido obedecer, como siempre he hecho, la voluntad del papa Francisco y no entrar en el cónclave, permaneciendo aún convencido de mi inocencia”, dijo el cardenal en un comunicado emitido el 29 de abril de 2025.

¿De qué acusaron al cardenal Angelo Becciu?

El papa Francisco le quitó lo que el Vaticano definió como “los derechos asociados al cardenalato”, lo que dejó ambigüedad sobre si podría participar en el cónclave. No obstante, el 23 de abril, la oficina de Prensa de la Santa Sede descartó que Becciu pudiera entrar al proceso de elección de un nuevo pontífice.

El resurgimiento del asunto Becciu podría asestar un duro revés al cardenal italiano Pietro Parolin, un alto cargo del Vaticano que es visto como uno de los principales candidatos a suceder a Francisco.

El caso Becciu se centró en la compra sospechosa de un edificio en Londres por 200 millones de dólares por parte de la Secretaría de Estado, el departamento administrativo y diplomático fundamental del Vaticano, dirigido por Parolin, que no ha sido acusado de ningún delito.

¿Cuánto durará el cónclave 2025?

El cónclave iniciará el 7 de mayo de 2025, pero no tiene una fecha definida de término, sino hasta que los cardenales se pongan de acuerdo y elijan a un nuevo Papa que obtenga dos tercios de los votos.

En 2005 y 2013, cuando eligieron en los cónclaves a Benedicto XVI y Francisco, esos procesos duraron sólo dos días, pero algunos consideran que este cónclave podría ser más largo, ya que varios de los nuevos cardenales no se conocen entre sí.

No obstante, el cardenal Gregorio Rosa Chávez, de El Salvador, dijo que creía que este cónclave podría concluir rápidamente.

“Tengo la impresión de que el cónclave va a ser breve, de dos o tres días, esa es la sensación que tenemos dentro de la sala”, declaró el 29 de abril a los periodistas. Debido a su edad, de 82 años, Chávez no podrá votar.

Con información de Reuters.