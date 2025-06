INE valida farsa electoral en el Poder Judicial pese a irregularidades

La reciente Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) culminó y los consejeros aprobaron la validez de las elecciones del Poder Judicial, a pesar del intenso debate sobre la farsa electoral que se vivió el pasado 1 de junio.

El golpe lo dio el consejero Arturo Loza Castillo quien pidió no declarar la validez del proceso por las irregularidades detectadas, que no pueden ni deben ser ignoradas.

VIDEO: El momento en que declaran la validez de la elección judicial

La consejera presidenta Guadalupe Taddei, junto con los consejeros Jorge Montaño y Uuc-kib Espadas, calificaron como “exceso, una propuesta extrema y lamentable” la iniciativa de no declarar la validez de la mal llamada elección judicial por irregularidades en 818 casillas.

Taddei destacó que, aunque esas casillas serán anuladas, representan una cifra marginal frente a más de 80 mil instaladas a nivel nacional, por lo que poner en duda la integridad del proceso completo resulta desproporcionado.

“No acompaño la propuesta de no declarar la validez por 818 casillas (que se anularán). Este número nos lleva a declarar y reconocer una práctica que no debe existir, pero esa cantidad contra más de 80 mil casillas y poner en duda la integridad del proceso electoral me parece extrema y lamentable”, aseveró Taddei.

La Consejera Presidenta Guadalupe Taddei destacó que, al aprobar la sumatoria nacional y declarar la validez de la elección del Poder Judicial, el INE honra su papel como garante de la voluntad ciudadana y de la legitimidad democrática. No se puede poner en duda, por 818 casillas… pic.twitter.com/gHL74tbGpl — @INEMexico (@INEMexico) June 16, 2025

El uso de los acordeones en la elección judicial

Durante su intervención, Loza Castillo subrayó la existencia de “prácticas antidemocráticas” en 818 casillas, aunque reconoció que su porcentaje es bajo en términos de representatividad.

La operación conocida como “acordeones”, que consistió en entregar guías de voto dirigidas para influir en la decisión del elector, fue un claro ejemplo de que la farsa electoral destacó por poner en riesgo la integridad y la libre expresión.

Sumado a la coincidencia entre los perfiles ganadores y aquellos promocionados a través de estas tácticas es una advertencia grave que no puede ser minimizada.

#CDMX | Por el uso indiscriminados de acordeones que coinciden con los resultados de la #FarsaElectoral, consejero del @INEMexico, Arturo Castillo Loza, propone no declarar la validez de los comicios. pic.twitter.com/zDjeP6qPeI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 15, 2025

Consejero minimiza uso de acordeones

Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas intentó relativizar la gravedad del uso de los acordeones, argumentando que no se cumplen los requisitos legales para anular la elección, pues no se alcanzan vicios graves en al menos el 20% de las casillas.

“No podemos concluir que hayamos encontrado este número importante por la gravedad de los hechos, pero marginal en su peso, no significa que esto haya obstruido la expresión del voto en el conjunto de las casillas, pero ni con mucha distancia. Nuestras leyes prevén que para que una elección pueda anularse, tienen que encontrarse vicios graves en al menos un 20% de las casillas”, apuntó.

¿Un show oficialista? Denuncian manipulación en elección judicial a través de acordeones

Exigen retirar candidatura a magistrado por acoso

Por otra parte, la consejera Carla Humphrey se pronunció por retirarle candidatura a magistrado en materia administrativa a Jaime Vladimir Ángel, en Nuevo León , por acusaciones de acoso a estudiantes.

La elección judicial plagada de abstencionismo

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, informó que la participación ciudadana en la reciente elección judicial fue de entre 12.57% y 13.32% del padrón electoral. Esto significa que alrededor de 12.5 a 13.2 millones de mexicanos acudieron a emitir su voto.

Por otro lado, cerca del 87% decidió no participar o anuló su voto, marcando uno de los niveles de abstención más altos en la historia electoral reciente del país. Esta cifra refleja una significativa desconexión entre la ciudadanía y el proceso para elegir jueces, ministros y magistrados.