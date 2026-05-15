VIDEO: Auto “vuela” sobre otro vehículo durante persecución policial en Wisconsin y termina en impactante arresto

Una intensa persecución policiaca en Wisconsin, Estados Unidos, se viralizó luego de que autoridades difundieran un impactante video en el que un automóvil literalmente “vuela” sobre otro vehículo mientras el conductor intentaba escapar de la policía.

Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia y difundidas por autoridades locales, muestran el momento en que el sospechoso pierde el control de su vehículo que manejaba a alta velocidad, golpea una estructura y sale proyectado por el aire antes de aterrizar violentamente sobre la vía.

¿Qué ocurrió durante la persecución en Wisconsin?

De acuerdo con reportes preliminares de la policía, los hechos sucedieron durante una persecución iniciada después de que agentes intentaran detener al conductor por presuntas actividades ilícitas.

En el video se observa cómo el automóvil acelera de forma extrema mientras intenta evadir a las patrullas. Instantes después, el vehículo impacta un desnivel y sale disparado por el aire, pasando por encima de otro automóvil que circulaba en la zona. Las autoridades señalaron que, pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron víctimas mortales.

Footage released by authorities in Wisconsin shows a suspect's car go flying over another vehicle as they attempted to flee.



The suspect, who is being held on multiple charges, was eventually arrested after a short foot chase, officials said. https://t.co/k49wKvl3pK pic.twitter.com/vkphFcC8s2 — ABC News (@ABC) May 15, 2026

Después del fuerte impacto, el conductor salió del vehículo e intentó escapar corriendo. Sin embargo, los oficiales lograron alcanzarlo poco después y procedieron a su arresto.

El sospechoso permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones y la integración de los cargos en su contra; hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente cuáles son todos los delitos imputados, aunque medios locales señalan que podrían incluir conducción temeraria, evasión policial y daños materiales.

Auto “vuela” sobre otro vehículo durante persecución policial en Wisconsin y termina en impactante arresto

Las imágenes de la persecución, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, llamaron la atención debido a lo espectacular de la escena. Usuarios compararon el incidente con secuencias de películas de acción o videojuegos de carreras por el impresionante salto del automóvil.

Expertos en seguridad vial recuerdan que este tipo de persecuciones representan un alto riesgo no solo para policías y sospechosos, sino también para conductores y peatones inocentes. El caso vuelve a encender el debate acerca de los peligros de las fugas a alta velocidad y el impacto que este tipo de incidentes puede tener en la seguridad pública; ¿hasta dónde puede llegar una persecución antes de convertirse en una tragedia?

