Escritora que mató a su esposo en EU es sentenciada a cadena perpetua; sus hijos temían que fuera liberada

“No quiero que salgas de la cárcel porque no me sentiré seguro si tú estás fuera”, dijo el segundo hijo, identificado con las siglas A.R., en una carta leída en voz alta en el juicio contra Kouri Richins, quien asesinó a su esposo con una dosis mortal de fentanilo y después escribió un libro infantil sobre superar un duelo.

Sentencia contra Kouri Richins: los testimonios de sus hijos en el juicio

“Nunca pediste perdón por nada de lo que me has hecho a mí o a mis hermanos. No quiero que dañes a nadie otra vez”, añadió el mensaje leído por los terapeutas de los menores en la corte de Utah, Estados Unidos, el 13 de mayo de 2026.

El hijo más pequeño, identificado con las siglas W.R., mencionó que quería que su mamá estuviera en la cárcel “para siempre”. “Si ella sale, tendría tanto miedo, estaría molesto y nunca querría salir con ella a ninguna parte”, escribió.

Los mensajes forman parte de las declaraciones en terapia sobre cómo fue que cada uno de los menores procesó el impacto de lo sucedido en sus vidas y cada uno de ellos decidió cómo serían compartidos en el tribunal.

Homicidio con fentanilo: los detalles del caso contra Kouri Richins

Los menores tenían menos de 10 años de edad cuando su padre fue encontrado sin vida. Eric Richins fue encontrado muerto en su casa de Utah con una dosis de fentanilo equivalente a cinco veces la dosis letal.

¿Por qué condenaron a la autora del libro sobre el duelo en Utah?

Kouri Richins fue acusada por un jurado de homicidio agravado en contra de su esposo Eric, cometido en marzo de 2022. Testigos mencionaron en el juicio que la pareja tenía problemas, como una infidelidad de muchos años y varias deudas, razones por las cuales la mujer de 36 años lo mató.

Kouri Richins también fue encontrada culpable de intento de asesinato por tratar de matar a su pareja semanas antes, en el Día de San Valentín, así como de fraude y falsificación de seguros relacionados con una póliza de seguro de vida.

“Una persona condenada por esos delitos es sencillamente demasiado peligrosa como para volver a estar en libertad”, declaró el juez Richard Mrazik durante la lectura de sentencia.

Un año después de la muerte de Eric Richins, Kouri publicó un libro infantil sobre el duelo y alegó que lo hizo para que sus hijos pudieran sobrellevar la pérdida.

