¿Tramitarás la visa americana? Estas son las dos nuevas preguntas que están cambiando las entrevistas

Estados Unidos volvió a endurecer sus filtros migratorios y ahora las entrevistas para tramitar una visa americana incluirán nuevas preguntas obligatorias que podrían definir, en cuestión de minutos, si una persona obtiene o no el permiso para ingresar al país.

La medida, revelada por The Washington Post, está dirigida a quienes solicitan visas de no inmigrante y pone especial atención en detectar posibles intenciones de pedir asilo una vez dentro del territorio estadounidense.

Las nuevas preguntas deberán ser realizadas por funcionarios consulares durante la entrevista y estarán enfocadas en conocer si el solicitante ha sufrido violencia, daños o maltratos en su país de origen, así como si teme regresar. Las respuestas quedarán registradas en el expediente y podrían influir directamente en la aprobación o rechazo de la visa.

¿En qué parte del proceso aparecen estas preguntas?

Las nuevas preguntas forman parte de las entrevistas consulares para visas de no inmigrante en Estados Unidos, es decir, aquellas que se solicitan para turismo, negocios, estudios o viajes temporales.

De acuerdo con información difundida por The Washington Post, el cambio ya fue comunicado a embajadas y consulados estadounidenses y comenzó a aplicarse de manera inmediata.

Durante la entrevista, el funcionario consular deberá hacer de forma obligatoria dos preguntas relacionadas con la seguridad y situación personal del solicitante en su país de origen. Las respuestas quedarán registradas en el expediente migratorio y serán tomadas en cuenta al momento de decidir si la visa puede ser aprobada o no.

Según el nuevo lineamiento, las personas deberán responder verbalmente “no” a ambas preguntas para que el proceso continúe con normalidad. En caso de responder afirmativamente o negarse a contestar, el trámite puede detenerse desde ese momento y derivar en un posible rechazo.

Las autoridades estadounidenses consideran que este filtro permitirá detectar, desde la entrevista, posibles casos de personas que podrían intentar solicitar asilo una vez dentro del territorio norteamericano.

¿Qué buscan evaluar las autoridades de EU?

Con estas modificaciones, el gobierno de Estados Unidos busca reforzar el análisis previo al ingreso de extranjeros al país y evitar que las visas temporales sean utilizadas como una vía para pedir protección internacional posteriormente.

La lógica detrás de las nuevas preguntas es sencilla: una visa americana de no inmigrante exige demostrar que el viaje será temporal y que el solicitante tiene intención de regresar a su país. Por ello, si una persona asegura que teme volver a su lugar de origen o afirma haber sufrido daños o maltratos, las autoridades pueden interpretar que existe una intención de permanecer en EU y eventualmente solicitar asilo.

Además, las respuestas también servirán para evaluar la coherencia entre el motivo declarado del viaje y la situación personal del solicitante. Incluso, el memorando advierte que mentir durante la entrevista podría traer consecuencias graves, ya que proporcionar información falsa puede ser considerado fraude migratorio y derivar en sanciones permanentes.

Las autoridades consulares también seguirán revisando otros factores habituales, como solvencia económica, antecedentes migratorios, vínculos familiares y laborales en el país de origen, así como posibles antecedentes penales.

Ejemplos de las nuevas preguntas en la entrevista

De acuerdo con The Washington Post, las nuevas preguntas que deberán realizar funcionarios consulares durante las entrevistas son las siguientes:

“¿Ha sufrido daños o malos tratos en su país de nacionalidad o en su último lugar de residencia habitual?”

“¿Teme sufrir daños o malos tratos al regresar a su país de nacionalidad o residencia permanente?”

Estas preguntas ahora serán obligatorias dentro del proceso consular y podrían influir directamente en la aprobación o rechazo de la visa americana.