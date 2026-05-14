“Lo cortés no quita lo valiente": Isabel Díaz Ayuso critica el comunismo y sus ansias de vivir del pasado

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, hizo una crítica al comunismo, el cual, de acuerdo con ella, tiene afán de vivir de los agravios del pasado, y lo relacionó con su más reciente visita a México.

Cabe recordar que la funcionaria visitó nuestro país el 3 de mayo de 2026 y estaría hasta el 12 de mayo, pero tuvo que recortar su agenda de forma anticipada.

Díaz Ayuso vincula al comunismo con el "agravio" en México

En un video compartido en sus redes sociales, Díaz Ayuso acusó al gobierno mexicano de “vivir del agravio” y pidió que se esclarezca el pasado de ciertos lugares de la Ciudad de México.

En la grabación, Díaz Ayuso se dirigió directamente a las autoridades mexicanas y a la ciudadanía que reside en la zona de la calle Guatemala 24, cuestionando qué hay “bajo tierra” y por qué no se abre al público.

Pregunten a la presidenta mexicana qué hay bajo tierra en la calle Guatemala nº 24 de Ciudad de México.



Y por qué no lo abre al público, cuenta la verdad a su pueblo y se disculpa por tanta mentira. pic.twitter.com/3mwBwcGidp — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 14, 2026

La dirigente española afirmó que su gobierno defiende “la verdad y la historia de todos” y sugirió que, si se abrieran esos sitios, quizá habría que pedir disculpas “por tanta mentira y por tanto agravio”.

Díaz Ayuso vinculó ese supuesto ocultamiento con prácticas que, dijo, son propias del comunismo: “vivir de la pobreza, crear dependencia, crear agravio”, añadió en su intervención.

La polémica de la calle Guatemala 24 y el Huey Tzompantli

En Guatemala 24, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, está ubicado el Huey Tzompantli, una relevante estructura ceremonial del recinto sagrado de Tenochtitlan, donde se exhibían cráneos de personas sacrificadas.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) exhibió una muestra de 214 cráneos humanos, los cuales fueron limpiados y colocados en el Museo del Templo Mayor.

¿Qué dijo Isabel Díaz Ayuso sobre el comunismo?

Díaz Ayuso afirmó que el comunismo, en su visión, genera desconfianza, emociones negativas y elimina referentes como la nación, la historia, la familia o la propiedad privada. Su mensaje terminó con la expresión coloquial “Lo cortés no quita lo valiente”.