Nuevo brote de Ébola en África deja 65 muertos en la República Democrática del Congo

El fantasma del Ébola vuelve a acechar al continente africano. La agencia de salud más importante de la región, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (África CDC), ha declarado oficialmente un nuevo brote del virus en la provincia de Ituri, al este de la República Democrática del Congo.

Hasta el momento, las cifras son alarmantes: se han reportado 246 casos y 65 fallecimientos, concentrados principalmente en los pueblos mineros de Mongwalu y Rwampara. La preocupación de los expertos radica en que el virus ya ha alcanzado entornos urbanos como la capital provincial, Bunia, lo que eleva exponencialmente el riesgo de propagación masiva en África.

Ebola Virus Disease outbreak confirmed in Ituri Province, DRC



Africa CDC is closely monitoring the situation and convening an urgent high-level coordination meeting today with the DRC, Uganda, South Sudan and global partners to reinforce cross-border surveillance, preparedness… pic.twitter.com/ox5YImyPwL — Africa CDC (@AfricaCDC) May 15, 2026

Vigilan las fronteras

Dada la ubicación geográfica de Ituri y el constante movimiento de personas hacia países vecinos, el África CDC ha convocado a una reunión de emergencia con autoridades de Uganda y Sudán del Sur. El objetivo es establecer un cerco de vigilancia fronteriza y coordinar esfuerzos para evitar que el virus cruce los límites nacionales.

El Dr. Jean Kaseya, director ejecutivo de la agencia, subrayó que la actividad minera y el flujo poblacional en zonas urbanas son factores críticos. "La coordinación regional es esencial para contener este avance antes de que se convierta en una crisis de mayores proporciones", señaló.

No es el primer ni el último brote, ¿qué empeora la situación?

Este es el brote número 17 que enfrenta el país desde que el virus fue descubierto en 1976. Sin embargo, este nuevo episodio se desarrolla bajo condiciones particularmente difíciles:

Guerra e Inestabilidad: La provincia de Ituri está bajo régimen militar desde 2021 debido a la presencia de grupos armados como las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), lo que dificulta el acceso de los equipos médicos.

La provincia de Ituri está bajo régimen militar desde 2021 debido a la presencia de grupos armados como las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), lo que dificulta el acceso de los equipos médicos. Sin cura comprobada: Con una tasa de mortalidad promedio del 50%, el Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales, causando fiebres hemorrágicas y fallas multiorgánicas.

Las autoridades de salud en Kinshasa se preparan para ofrecer una conferencia de prensa oficial en las próximas horas, mientras los laboratorios del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) trabajan a contrarreloj para identificar la cepa exacta del virus y desplegar las primeras brigadas de vacunación.