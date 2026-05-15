¿Quién es la exmilitar acusada de traicionar a EU y espiar para Irán que el FBI busca urgentemente y ofrece recompensa?

El FBI intensificó la búsqueda internacional de Monica Witt, una exmilitar estadounidense acusada de desertar hacia Irán y entregar información clasificada relacionada con operaciones de inteligencia de Estados Unidos (EU); la agencia anunció una recompensa de 200 mil dólares para quien aporte datos que permitan ubicarla y llevarla ante la justicia.

¿Por qué el FBI considera peligrosa a Monica Witt y le urge encontrarla?

Según las autoridades federales, Monica Witt trabajó durante años dentro de estructuras sensibles de inteligencia y contrainteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense; su acceso a información considerada secreta y ultra secreta la convirtió en una pieza clave para el gobierno iraní después de abandonar EU en 2013.

La investigación señala que la exmilitar transmitió información sensible vinculada con programas de defensa nacional y datos de personal encubierto estadounidense; entre los archivos a los que tuvo acceso figuraban identidades reales de agentes de inteligencia y operaciones relacionadas con seguridad internacional.

De acuerdo con la acusación federal presentada desde 2019 en Washington, Monica Witt presuntamente colaboró con el gobierno iraní después de desertar; las autoridades creen que esa información habría permitido identificar, vigilar y poner en riesgo a funcionarios estadounidenses desplegados en distintos países.

El FBI sostiene además que la exagente realizó búsquedas y tareas de inteligencia dirigidas contra antiguos compañeros del gobierno estadounidense; el objetivo, según las investigaciones, era facilitar operaciones de vigilancia impulsadas desde Irán.

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El caso involucra al aparato militar iraní contra EU

Las autoridades estadounidenses vinculan la deserción de Monica Witt con estructuras relacionadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, organismo señalado por Washington por actividades de inteligencia, operaciones encubiertas y apoyo a organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos.

El caso volvió a tomar fuerza en medio del aumento de tensiones entre EU e Irán; el FBI considera que la exmilitar todavía podría colaborar con actividades vinculadas al régimen iraní y por eso mantiene activa una operación internacional para localizarla.

De agente de inteligencia en EU a prófuga internacional

Monica Witt sirvió dentro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos entre 1997 y 2008; posteriormente continuó trabajando como contratista del gobierno estadounidense hasta 2010, periodo en el que mantuvo acceso a sistemas e información delicada relacionada con inteligencia extranjera.

Tres años después, en 2013, desapareció de la órbita estadounidense y terminó en Irán; desde entonces, las autoridades sostienen que comenzó a colaborar directamente con el gobierno iraní.

Aunque fue acusada formalmente hace varios años, Monica Witt continúa prófuga; el FBI insiste en que alguien conoce su ubicación y lanzó nuevamente el llamado internacional para intentar capturar a una de las exmilitares más buscadas por presunto espionaje contra EU.