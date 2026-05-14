Erika María Herrera asegura que asesinato de exreina de belleza Carolina Flores Gómez en Polanco “fue un accidente”

El feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, ocurrido el pasado 15 de abril dentro de un departamento en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX, dio un nuevo giro internacional luego de que Erika María Herrera asegurara ante autoridades venezolanas que la muerte de su nuera “fue un accidente”; la mujer fue detenida en Caracas tras permanecer varios días prófuga después de huir de México.

¿Qué dijo Erika María Herrera tras ser detenida en Venezuela?

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela, reveló que Erika María Herrera aseguró desde el primer momento que la muerte de Carolina Flores Gómez "fue un accidente"; incluso, relató parte de la conversación sostenida con la mujer tras su captura en Caracas.

"Ella hablaba de que eso había sido un accidente; que lo que pasó allí fue un accidente que ocurrió con un juguetico que le dejó su esposo difunto", declaró el funcionario venezolano sobre la versión dada por la presunta feminicida.

Douglas Rico también explicó que, al preguntarle directamente por el arma utilizada en el crimen ocurrido en Polanco, la mujer evitó dar detalles concretos. "Al inquirirle sobre la ubicación de esa arma, dice que no recuerda", señaló durante una conferencia.

El jefe policial agregó que la actitud mostrada por Erika María Herrera llamó la atención de los investigadores: "La señora tenía una actitud muy fuerte para su edad, sabiendo que había cometido un hecho tan horrendo”; además, sostuvo que la mujer permaneció tranquila incluso después de quedar bajo resguardo de las autoridades venezolanas.

Rico también confirmó que la sospechosa ingresó a Venezuela el 16 de abril, apenas un día después del asesinato de Carolina Flores Gómez, y que su ubicación fue posible gracias a un operativo coordinado con Interpol y Ameripol.

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El crimen de la exreina de belleza quedó grabado

El asesinato de Carolina Flores Gómez ocurrió el pasado 15 de abril dentro de un departamento ubicado en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México ; cámaras de seguridad captaron el momento en que la exreina de belleza caminó hacia una habitación mientras su suegra iba detrás de ella segundos antes de escucharse varios disparos.

El caso comenzó a investigarse formalmente un día después, cuando familiares acudieron ante la Fiscalía capitalina; posteriormente, autoridades mexicanas obtuvieron una orden de aprehensión por feminicidio y solicitaron apoyo internacional para localizar a Erika María Herrera.

Así fue la fuga internacional tras el crimen en Polanco

Las investigaciones señalan que la mujer salió de México el 16 de abril, apenas horas después del feminicidio ; primero viajó a Panamá y posteriormente llegó a Venezuela antes de que existiera una ficha roja internacional en su contra.

De acuerdo con autoridades venezolanas, Erika María Herrera se hospedó inicialmente en un hotel de La Guaira y después se trasladó a Caracas; finalmente fue localizada en un inmueble de la zona de La Candelaria, donde agentes lograron detenerla.

Actualmente permanece bajo custodia mientras avanzan trámites para su posible extradición a México; la Fiscalía de la CDMX busca que responda por el feminicidio de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de Baja California asesinada en Polanco.